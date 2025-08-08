back to top
Jefferies: Στα 90 δισ. οι ασφαλισμένες ζημιές το πρώτο εξάμηνο 2025

Newsroom 4

Περί τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται να  ανέλθουν οι ασφαλισμένες ζημιές έναντι φυσικών καταστροφών σύμφωνα με την Jefferies, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 58 δισεκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2024 όσο και τον πενταετή μέσο όρο των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση των ζημιών προήλθε κυρίως από την εκτεταμένη δραστηριότητα πυρκαγιών στην Καλιφόρνια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και από την υψηλή συχνότητα σοβαρών καταιγίδων στις ΗΠΑ.

Αλλα σοβαρά καιρικά φαινόμενα που υπήρξαν ήταν οι έντονες καταιγίδες στις αρχές Μαΐου που έπληξαν την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εκτιμώμενες απώλειες που ενδεχομένως να αγγίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια.

Ξεχωριστά, συστήματα καταιγίδων στις αρχές Ιουνίου έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με αναμενόμενες επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια σε ασφαλισμένες απώλειες. Οι καταιγίδες στα μέσα Ιουνίου προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές στη Δυτική Γαλλία και τη Βόρεια Ιταλία, με παρόμοια υψηλές προβλεπόμενες απώλειες.

Ελ. Ερμ.

