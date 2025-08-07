Swiss Re: Αντασφαλιστικά κεφάλαια 500 δισ., αύξηση ασφαλισμένων ζημιών 7%

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Swiss Re, συνολικά οι ασφαλισμένες απώλειες από φυσικές καταστροφές το 2025 θα κυμανθούν στα 145 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ξεπερνώντας τα 137 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Οι αξίες αυτές ακολουθούν μία τάση ετήσιας αύξησης περί το 5% με 7%.

Αντασφαλιστικά κεφάλαια 500

- Advertisement -

Στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζονται τα διεθνή αντασφαλιστικά κεφάλαια εξαιρουμένων των εναλλακτικών κεφαλαίων, ILS και ομολόγων καταστροφών. Οι περισσότερες ζημιές από δευτερογενείς κινδύνους έχουν καλυφθεί από τα κεφάλαια των πρωτασφαλιστών.

Τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα του πρώτου εξαμήνου

- Advertisement -

Τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα του πρώτου εξαμήνου περιελάμβαναν έντονες καταιγίδες στις αρχές Μαΐου που έπληξαν την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Νοτιοανατολική περιλάμβαναν Ευρώπη.

Ξεχωριστά, συστήματα καταιγίδων στις αρχές Ιουνίου έπληξαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι καταιγίδες στα μέσα Ιουνίου προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές στη Δυτική Γαλλία και τη Βόρεια Ιταλία, με παρόμοια υψηλές προβλεπόμενες απώλειες.

Ελ. Ερμ.