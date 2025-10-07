Η KPMG επενδύει στο μέλλον μέσω των Children Excellence Awards

Για 5η συνεχή χρονιά, η KPMG στην Ελλάδα υλοποίησε το πρόγραμμα Children Excellence Awards, επιβραβεύοντας τα παιδιά των εργαζομένων της για τις υψηλές μαθητικές τους επιδόσεις κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αξία της αριστείας βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας της KPMG και αποτυπώνεται έμπρακτα μέσω του προγράμματος Children Excellence Awards, το οποίο έχει στόχο να επιβραβεύσει τις προσπάθειες και τις επιτυχίες της νέας γενιάς, που δεν σταματά να μαθαίνει και να προοδεύει.

Το σχολικό έτος 2024-2025 βραβεύτηκαν συνολικά 29 αριστούχοι, των εκπαιδευτικών βαθμίδων Γυμνασίου και Λυκείου, αποδεικνύοντας ότι η συνεχής προσπάθεια, η επιμονή και η αγάπη για τη μάθηση οδηγούν σε σημαντικές επιδόσεις. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η KPMG επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να αναγνωρίζει, να ενθαρρύνει και να ενισχύει τα επιτεύγματα των νέων, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που προάγει τη διά βίου μάθηση και την πρόοδο.

Μετρώντας ήδη πάνω από 120 βραβεύσεις από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, η KPMG συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, επιβραβεύοντας τα παιδιά των εργαζομένων της που αρίστευσαν, ενδυναμώνοντας τα βήματα της νέας γενιάς στην πορεία προς την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιτυχία.

Η Μαρίνα Καπετανάκη, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα, «Η αριστεία είναι θεμέλιος λίθος για την πρόοδο και την εξέλιξη. Στην KPMG επενδύουμε συνεχώς στη δημιουργία ευκαιριών που αναδεικνύουν το ταλέντο, την αφοσίωση και τις δυνατότητες τόσο των ανθρώπων μας όσο και των οικογενειών τους.

»Μέσα από το πρόγραμμα Children Excellence Awards αναγνωρίζουμε έμπρακτα την προσπάθεια και τις επιτυχίες των νέων, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση, την ανάπτυξη και ανοίγει τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά που με την επιμονή και την πρόοδό τους ξεχώρισαν και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον».