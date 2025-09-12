Η Ελλάδα επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind

Στο πλαίσιο της διυπουργικής σύσκεψης για «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον συνιδρυτή και CEO της Google DeepMind Demis Hassabis, καθώς και με κορυφαία στελέχη της Google, όπως η Πέγκυ Αντωνάκου.

- Advertisement -

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, όπως η υγεία.

Η προοπτική η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος καινοτομίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης. Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας με τη Google, με στόχο την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε πεδία, σύμφωνα με όσα τόνισε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και η πρόληψη φυσικών καταστροφών.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr