H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Με κεντρικό μήνυμα «Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ», η διαφημιστική καμπάνια της Εθνικής Ασφαλιστικής μας προσκαλεί με δημιουργικό και άμεσο τρόπο να αλλάξουμε στάση απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Φιλοδοξία της εταιρείας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, προβάλλοντας την ενημέρωση, την πρόληψη και την ασφάλιση ως μια υπεύθυνη στάση ζωής.

Φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας ζωντανεύουν, παίρνουν τη

μορφή χαρακτήρων και γίνονται πρωταγωνιστές της επικοινωνίας. Ο «κος Πυρ και

Μανία», η «κα Άνοιξε η Γη κάτω από τα πόδια μου», η «κα Κεραυνός εν Αιθρία» και ο «κος

Ό,τι Βρέξει ας κατεβάσει» έρχονται για να μας θυμίσουν πως, αν και δεν μπορούμε να

αλλάξουμε το κλίμα γύρω μας, μπορούμε αλλάξουμε το κλίμα μέσα μας – τη στάση μας

απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

«Ενημερωνόμαστε, προλαμβάνουμε, ασφαλίζουμε την περιουσία μας σήμερα, για να συνεχίζουμε με σιγουριά αύριο» επισημαίνει χαρακτηριστικά η εταιρική ανακοίνωση.

Σημαντικό μέρος της 360° καμπάνιας αποτελεί και το νέο microsite της Εθνικής

Ασφαλιστικής: ένας ψηφιακός χώρος όπου κάθε ένας μας μπορεί να ενημερωθεί

αναλυτικά για τις φυσικές καταστροφές μέσα από άρθρα, οδηγούς πρόληψης και

αντιμετώπισης, πρακτικές συμβουλές και διαδραστικά εργαλεία.