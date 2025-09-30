back to top
17.9 C
Athens
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Με κεντρικό μήνυμα «Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ», η διαφημιστική καμπάνια της Εθνικής Ασφαλιστικής μας προσκαλεί με δημιουργικό και άμεσο τρόπο να αλλάξουμε στάση απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Φιλοδοξία της εταιρείας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, προβάλλοντας την ενημέρωση, την πρόληψη και την ασφάλιση ως μια υπεύθυνη στάση ζωής.

- Advertisement -

Φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας ζωντανεύουν, παίρνουν τη
μορφή χαρακτήρων και γίνονται πρωταγωνιστές της επικοινωνίας. Ο «κος Πυρ και
Μανία», η «κα Άνοιξε η Γη κάτω από τα πόδια μου», η «κα Κεραυνός εν Αιθρία» και ο «κος
Ό,τι Βρέξει ας κατεβάσει» έρχονται για να μας θυμίσουν πως, αν και δεν μπορούμε να
αλλάξουμε το κλίμα γύρω μας, μπορούμε αλλάξουμε το κλίμα μέσα μας – τη στάση μας
απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

«Ενημερωνόμαστε, προλαμβάνουμε, ασφαλίζουμε την περιουσία μας σήμερα, για να συνεχίζουμε με σιγουριά αύριο» επισημαίνει χαρακτηριστικά η εταιρική ανακοίνωση.

- Advertisement -

Σημαντικό μέρος της 360° καμπάνιας αποτελεί και το νέο microsite της Εθνικής
Ασφαλιστικής: ένας ψηφιακός χώρος όπου κάθε ένας μας μπορεί να ενημερωθεί
αναλυτικά για τις φυσικές καταστροφές μέσα από άρθρα, οδηγούς πρόληψης και
αντιμετώπισης, πρακτικές συμβουλές και διαδραστικά εργαλεία.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ψηφιακή επικοινωνία και engagement: Το νέο παιχνίδι marketing στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής δείχνει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο marketing στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα καρδιάς: 25 χρόνια δράσης για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Newsroom 3 -
Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς τιμάται κάθε χρόνο στις 29/9, με στόχο την ευαισθητοποίηση για την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως
Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μεγάλου: Η Εθνική Ασφαλιστική θα συμπληρώσει το πλήρες φάσμα προϊόντων της Πειραιώς

Newsroom 3 -
Πρόθεση της Τράπεζας, να γίνει ηγέτης και στον ασφαλιστικό κλάδο, με λύσεις που συνδυάζουν τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού στο Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάζονται από την ασθένεια
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Newsroom 3 -
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Newsroom 3 -
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α΄ εξάμηνο 2025

Newsroom 3 -
Το δισεπίλυτο πρόβλημα στις σχέσεις των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές και το κράτος οδήγησε σε σημαντική μείωση νέων εργασιών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Θεσμικοί φορείς

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Editorial

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Θεσμικοί φορείς

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Υγεία

ΠΟΕΔΗΝ για τους νέους Oργανισμούς των νοσοκομείων: Ανάπτυξη ή υποβάθμιση του ΕΣΥ

Η υποβάθμιση της περιφέρειας και οι επιπτώσεις στην υγειονομική ασφάλεια
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.