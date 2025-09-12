back to top
25.6 C
Athens
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Για πρώτη φορά τα GAMA Global Awards σε Ελλάδα και Κύπρο

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Η Ελλάδα και η Κύπρος θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά το 2025 τα GAMA Global Hellas – Cyprus Awards, έναν θεσμό διεθνούς κύρους που αναγνωρίζει την αριστεία στην ηγεσία και τη διοίκηση στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, και αναμένεται να συγκεντρώσει την προσοχή κορυφαίων στελεχών της αγοράς, επιχειρηματιών και φορέων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την επαγγελματική ανάπτυξη και την επιβράβευση της καινοτομίας στον χώρο.

Στη φετινή διοργάνωση θα απονεμηθούν δύο σημαντικές διακρίσεις:

  • Frontline Leader Award (FLA), που τιμά ηγετικά στελέχη της πρώτης γραμμής με συμβολή στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.
  • International Management Award (IMA), που αναγνωρίζει την αποτελεσματική διοίκηση και την προώθηση στρατηγικών διεθνούς εμβέλειας.

Η είσοδος του θεσμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την αιγίδα του GAMA Global Hellas – Cyprus, σε συνεργασία με τον ΕΣΑΠΕ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαμεσολάβησης, την επαγγελματική αναβάθμιση του κλάδου και την ανάδειξη των στελεχών που ξεχωρίζουν για το έργο τους.

Gama Global Hellas - Cyprus Awards 2025

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι φετινές βραβεύσεις φιλοδοξούν να καθιερωθούν ως σημείο αναφοράς για την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου, συνδέοντας την τοπική δυναμική με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

