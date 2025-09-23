back to top
22.9 C
Athens
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Φοιτητές Erasmus: Η Ορίζων φέρνει ολοκληρωμένη ασφάλιση για το εξωτερικό

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ζωή / Υγεία

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Ορίζων Ασφαλιστική παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές που θα μεταβούν στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Erasmus+.

- Advertisement -

Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα και αστική ευθύνη έναντι τρίτων, εξασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές θα βρίσκονται πλήρως προστατευμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε άλλη χώρα.

Η ασφάλιση απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής και επεκτείνεται σε όσους κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τα απρόοπτα ατυχήματα όσο και τις ενδεχόμενες ευθύνες που μπορεί να προκύψουν σε τρίτους, κάτι που οι συμβατικές καλύψεις, όπως η European Health Insurance Card, δεν προσφέρουν.

- Advertisement -

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό ασφάλισης για τους φοιτητές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εστιάσουν στις σπουδές και την εμπειρία τους στο εξωτερικό χωρίς ανησυχία για απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να αποκτήσουν το πρόγραμμα πριν την αναχώρησή τους, μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Mega Brokers – Karavias Undewriting Agency: Μέχρι 9/9 δεκτές συμμετοχές για εκπαίδευση στην ασφάλιση Airbnb

Newsroom 3 -
Μεγάλη η σημασία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από 1ης Οκτωβρίου 2025 δημιουργείται μια νέα αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ως δείκτης κοινωνικής υπευθυνότητας. Μπορούμε να αντέξουμε το κόστος της απουσίας της;

Newsroom 3 -
Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη κάλυψη παραμένει στο περιθώριο, παρότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται σχεδόν αυτονόητη
Διαβάστε περισσότερα

Η Ορίζων Ασφαλιστική φροντίζει τις επιχειρήσεις και το καλοκαίρι

Newsroom 3 -
Με το σύνθημα #ΜαζίΑσφαλώς, η Ορίζων Ασφαλιστική στέκεται δίπλα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Διαβάστε περισσότερα

Η Ορίζων Ασφαλιστική και η πρόκληση της επιχειρηματικότητας

Newsroom 3 -
Με τα προγράμματα της Ορίζων, οι επιχειρηματίες έχουν τη σιγουριά που χρειάζονται προκειμένου να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Συνδέοντας την ασφάλιση σπιτιού με την αξία και την προσωπική του ιστορία!

Newsroom 3 -
Η ΜΙΝΕΤΤΑ μάς θυμίζει πως κάποιες αρχιτεκτονικές δημιουργίες δεν είναι απλώς κατοικίες και πως η κάλυψη δεν αφορά μόνο τα τετραγωνικά
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΕΛΟ: Στις 26/9 το 3rd Business & Accounting Conference

Newsroom 3 -
Με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Σύγχρονες Απαιτήσεις και Skills για την Ανάπτυξή τους»
Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

Newsroom 3 -
«Με την ευχή όλων, η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Συνδέοντας την ασφάλιση σπιτιού με την αξία και την προσωπική του ιστορία!

Η ΜΙΝΕΤΤΑ μάς θυμίζει πως κάποιες αρχιτεκτονικές δημιουργίες δεν είναι απλώς κατοικίες και πως η κάλυψη δεν αφορά μόνο τα τετραγωνικά
Εκδηλώσεις

ΠΑΕΛΟ: Στις 26/9 το 3rd Business & Accounting Conference

Με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Σύγχρονες Απαιτήσεις και Skills για την Ανάπτυξή τους»
Κοινωνική Ασφάλιση

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Υγεία

Νέο σύστημα ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω του 1566 από 1/10 – Προστίθενται 7 εκατ. ραντεβού

Η κεντρική διαχείριση αποκαλύπτει τα πραγματικά κενά στο σύστημα, ενώ ήδη 70 νοσοκομεία έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα
Υγεία

Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.