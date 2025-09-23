Φοιτητές Erasmus: Η Ορίζων φέρνει ολοκληρωμένη ασφάλιση για το εξωτερικό

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Ορίζων Ασφαλιστική παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές που θα μεταβούν στο εξωτερικό μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Erasmus+.

Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα και αστική ευθύνη έναντι τρίτων, εξασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές θα βρίσκονται πλήρως προστατευμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε άλλη χώρα.

Η ασφάλιση απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής και επεκτείνεται σε όσους κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τα απρόοπτα ατυχήματα όσο και τις ενδεχόμενες ευθύνες που μπορεί να προκύψουν σε τρίτους, κάτι που οι συμβατικές καλύψεις, όπως η European Health Insurance Card, δεν προσφέρουν.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό ασφάλισης για τους φοιτητές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εστιάσουν στις σπουδές και την εμπειρία τους στο εξωτερικό χωρίς ανησυχία για απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να αποκτήσουν το πρόγραμμα πριν την αναχώρησή τους, μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της Ορίζων Ασφαλιστικής.