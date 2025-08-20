back to top
Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Με αφορμή τη μη τήρηση των κανόνων φόρτωσης οχημάτων σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου την 18 Αυγούστου 2025 σε πορθμειακή γραμμή της Πελοποννήσου, η αρμόδια λιμενική αρχή εκκίνησε άμεσα τη διαδικασία επιβολής χρηματικού προστίμου στον πλοίαρχο και στον υπεύθυνο φόρτωσης του πλοίου, για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα ως προς την ασφαλή φόρτωση οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα πρόστιμα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να ανέλθουν, αναλόγως της βαρύτητας κάθε περίπτωσης, σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αυστηρές συστάσεις προς τον πλοίαρχο, καθώς δεν έλαβε την κατάλληλη μέριμνα για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων στον χώρο του γκαράζ και για την απομάκρυνση των επιβατών από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του διάπλου.

Ταυτόχρονα, με απόφαση του υπουργού Β. Κικίλια και εντολή του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντατικοποιούνται περαιτέρω οι έλεγχοι, ιδίως στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 29.000 έλεγχοι που σχετίζονται με την ασφάλεια φόρτωσης πλοίων και επιβατών, έχουν βεβαιωθεί 302 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 ευρώ.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων δεν είναι διαπραγματεύσιμη» δήλωσε ο Β. Κικίλιας. «Η νομοθεσία θα τηρείται απαρέγκλιτα και όσοι αδιαφορούν για τους κανόνες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.»

