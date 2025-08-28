31.6 C
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και ο αντίκτυπός του στον ασφαλιστικό κλάδο

Η εφαρμογή του Νόμου 5209/2025, που φέρνει αυστηρές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν είναι απλώς ένα μέτρο για την οδική ασφάλεια – αποτελεί και κρίσιμο δείκτη για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η υποχρεωτική χρήση κράνους για οδηγούς και επιβάτες δικύκλων και οι αυστηρές ποινές για παραβάσεις (350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τον οδηγό, 350 ευρώ για τον επιβάτη, 30 ευρώ για χρήστες Ε.Π.Η.Ο.) στέλνουν ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Πανελλαδικά, μεταξύ 11 και 17 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν περίπου 28.000 έλεγχοι, με πάνω από 3.000 παραβάσεις.

Για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο αντίκτυπος έχει πολλαπλές διαστάσεις:

1️⃣ Μείωση σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών: Η καθολική χρήση κράνους μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών κεφαλικών τραυματισμών, οδηγώντας σε λιγότερες απαιτήσεις αποζημίωσης για σοβαρές βλάβες. Μακροπρόθεσμα, αυτό σημαίνει μείωση κόστους και βελτίωση του προφίλ κινδύνου.

2️⃣ Αύξηση των παραβάσεων βραχυπρόθεσμα: Η εφαρμογή των νέων ποινών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση καταγραφών παραβάσεων και πρώιμων αιτήσεων αποζημιώσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες τάσεις, προσαρμόζοντας τιμολόγια και πολιτικές.

3️⃣ Ενίσχυση οδηγικής κουλτούρας και πρόληψης: Η Πολιτεία επιδιώκει τη δημιουργία υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την αλλαγή μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπτώσεων για ασφαλισμένους που συμμορφώνονται και καινοτόμων προϊόντων ασφάλισης δίκυκλων, προωθώντας την πρόληψη ως βασικό εργαλείο μείωσης ζημιών.

Συνολικά, ο νέος Κ.Ο.Κ. δεν αποτελεί μόνο μέτρο προστασίας ζωής, αλλά και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, μειώνοντας τα κόστη αποζημιώσεων και προωθώντας υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Η συνεργασία Πολιτείας, πολιτών και ασφαλιστικού κλάδου είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου.

