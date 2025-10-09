Ενωτική ανασύνθεση για το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε σημαντικό βήμα ενότητας προχώρησε το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς στην τελευταία συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτήσει αντιπροσωπευτικό προεδρείο, όπου μετέχουν όλες οι παρατάξεις που εξέλεξαν έδρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

- Advertisement -

Πρόεδρος: Πετσαλάκης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας: Λευθεριώτης Τηλέμαχος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Τσελέκης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Σεφερλής Βασίλης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κουβαρδάς Γιώργος

Μέλη: Αντωνίου Σπύρος, Διαμαντόπουλος Βασίλης, Παλιούρας Ανδρέας, Σκανδάλης Βασίλης, Χαχής Νίκος

Στη σχετική ανακοίνωση το ΔΣ επισημαίνει:

Συνάδελφοι,

- Advertisement -

Μετά από αρκετά χρόνια αντιπαραθέσεων, επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας χώριζε και να πορευτούμε μαζί, με σεβασμό, συνεννόηση και κοινό στόχο: Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και να δυναμώσουμε τη φωνή του Συλλόγου μας.

Η απόφαση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ήταν μια σαφής επιθυμία των συναδέλφων, όπως καταγράφηκε και στην πρόσφατη έρευνα γνώμης που πραγματοποιήσαμε. Ένα από τα πιο καθαρά μηνύματα που στείλατε ήταν η ανάγκη για ενότητα και συλλογικό πνεύμα, ειδικά απέναντι στο άγνωστο αύριο που έχουμε όλοι μπροστά μας.

Το μήνυμά σας ακούστηκε – κι έγινε πράξη!

Προχωράμε, λοιπόν, όλοι μαζί με θετική διάθεση, διάλογο και αποφασιστικότητα για έναν Σύλλογο πιο ζωντανό, πιο ενωμένο και πιο κοντά σε όλους. Για έναν Σύλλογο που θα διεκδικεί ακόμη πιο δυναμικά όλα όσα εκείνα εξακολουθούν να απασχολούν, να προβληματίζουν αλλά και να ενώνουν τους συναδέλφους μας. Για έναν Σύλλογο που δεν θα συμβιβάζεται με τα αυτονόητα, αλλά θα αγωνίζεται με συνέπεια για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναγνώριση της προσπάθειας και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε συναδέλφου.

Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν… τότε…

Σύλλογος.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.