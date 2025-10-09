back to top
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Ενωτική ανασύνθεση για το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Σε σημαντικό βήμα ενότητας προχώρησε το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς στην τελευταία συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτήσει αντιπροσωπευτικό προεδρείο, όπου μετέχουν όλες οι παρατάξεις που εξέλεξαν έδρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Πετσαλάκης Γιάννης
  • Αντιπρόεδρος: Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης
  • Γενικός Γραμματέας: Λευθεριώτης Τηλέμαχος
  • Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Τσελέκης Κωνσταντίνος
  • Ταμίας: Σεφερλής Βασίλης
  • Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κουβαρδάς Γιώργος
  • Μέλη: Αντωνίου Σπύρος, Διαμαντόπουλος Βασίλης, Παλιούρας Ανδρέας, Σκανδάλης Βασίλης, Χαχής Νίκος

Στη σχετική ανακοίνωση το ΔΣ επισημαίνει:

Συνάδελφοι,

Μετά από αρκετά χρόνια αντιπαραθέσεων, επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας χώριζε και να πορευτούμε μαζί, με σεβασμό, συνεννόηση και κοινό στόχο: Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και να δυναμώσουμε τη φωνή του Συλλόγου μας.

Η απόφαση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ήταν μια σαφής επιθυμία των συναδέλφων, όπως καταγράφηκε και στην πρόσφατη έρευνα γνώμης που πραγματοποιήσαμε. Ένα από τα πιο καθαρά μηνύματα που στείλατε ήταν η ανάγκη για ενότητα και συλλογικό πνεύμα, ειδικά απέναντι στο άγνωστο αύριο που έχουμε όλοι μπροστά μας.

Το μήνυμά σας ακούστηκε – κι έγινε πράξη!

Προχωράμε, λοιπόν, όλοι μαζί με θετική διάθεση, διάλογο και αποφασιστικότητα για έναν Σύλλογο πιο ζωντανό, πιο ενωμένο και πιο κοντά σε όλους. Για έναν Σύλλογο που θα διεκδικεί ακόμη πιο δυναμικά όλα όσα εκείνα εξακολουθούν να απασχολούν, να προβληματίζουν αλλά και να ενώνουν τους συναδέλφους μας. Για έναν Σύλλογο που δεν θα συμβιβάζεται με τα αυτονόητα, αλλά θα αγωνίζεται με συνέπεια για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναγνώριση της προσπάθειας και σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε συναδέλφου.

Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν… τότε…

Σύλλογος.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ συναντήθηκε με τον Κ. Σκρέκα για παρεμβάσεις στο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Newsroom 3 -
Ειδική αναφορά έγινε σε κλάδους με σοβαρά προβλήματα, όπως οι ΟΣΥ, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΣΤΑΣΥ, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Security
ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα εποχή σηματοδοτεί το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Newsroom 3 -
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική «θωρακίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και δυναμικός φορέας στον ασφαλιστικό κλάδο»
Αναδιάρθρωση στη Δύναμις Ασφαλιστική μετά την αποχώρηση Ευσταθόπουλου

Newsroom 3 -
Οι σημαντικές αλλαγές στη διοικητική ομάδα αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο
Οι 4 προτεραιότητες του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Ο νέος μέτοχος, κατά τον Σύλλογο, γνωρίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού είναι το ανθρώπινο δυναμικό και το εταιρικό δίκτυο
Η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο – Διορθώσεις στις προμήθειες

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική επιζητά να αναπτύξει μια νέα γενιά managers, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά βάσει του σχεδίου «Maverick»
Ανανέωση δυνάμεων στην ΕΕΑΕ – Η Πρόεδρος Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου αποχωρεί αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά

Newsroom 3 -
Οι εκλογές ανέδειξαν νέα πρόσωπα, με ισχυρή παρουσία της γυναικείας και δεύτερης γενιάς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαφάνεια στα τρόφιμα: Νέο πεδίο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Σαφέστερη βάση για την αξιολόγηση κινδύνου σε συμβόλαια επαγγελματικής και προϊοντικής ευθύνης θέτει η τροπολογία του ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη
Το 1ο Cyprus Forum Athens, με συνδιοργάνωση ΣΚΕΕ, έρχεται 14/10 στην Πρεσβεία της Κύπρου

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κόμβος διαλόγου και συνεργασίας για επαγγελματίες και ηγέτες γνώμης των δύο χωρών
