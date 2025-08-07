back to top
Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου: Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών – Πλαφόν 1,50 ευρώ για τρίτους παρόχους

Newsroom 3

Επικαιρότητα

Μια σημαντική τομή στις τραπεζικές συναλλαγές των πολιτών τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, με την καθολική κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών. Την ίδια ώρα, θεσπίζεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για τις αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Η ρύθμιση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου και εισήχθη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα πολιτών και καταναλωτικών οργανώσεων για δικαιότερη και πιο διαφανή τιμολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών.

Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών, η εφαρμογή της απόφασης προχωρά με την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να κάνουν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από οποιοδήποτε ΑΤΜ των συστημικών τραπεζών και όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε δήλωσή του υπογράμμισε τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης:

«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:

  • Καταργούνται πλήρως οι προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από όλα τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ.
  • Μηδενίζονται οι χρεώσεις και από τρίτους παρόχους (π.χ. αυτόνομα ΑΤΜ σε τουριστικές περιοχές), όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
  • Καταργούνται οι χρεώσεις και σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, όπως μικρές νησιωτικές ή ορεινές κοινότητες.
  • Θεσπίζεται πλαφόν 1,50 ευρώ για τις αναλήψεις από τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε όλη τη χώρα.
  • Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
  • Ορίζεται ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.
  • Κατοχυρώνεται νομοθετικά η απαγόρευση σε όλες τις τράπεζες να χρεώνουν τους πελάτες τους για αναλήψεις μετρητών.

Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σε πολίτες που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή εξαρτώνται από την καθημερινή χρήση ΑΤΜ, αλλά και σε τουριστικές περιοχές, όπου μέχρι πρότινος τρίτοι πάροχοι επέβαλλαν υψηλές προμήθειες.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της τραπεζικής διαφάνειας, τη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη στήριξη των νοικοκυριών.

