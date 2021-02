D. Curtis, AUF21: Μικροκινητικότητα και οδική ασφάλεια. Η ευρωπαϊκή προοπτική

Στην Ευρωπαϊκή προοπτική της μικροκινητικότητας και της οδικής ασφάλειας αναφέρθηκε ο Dudley Curtis, Communications Manager, European Transport Safety Council (ETSC) στην παρουσίαση του στο πλαίσιο του Auto Forum 2021 #auf21.

Aναφερόμενος σε δύο προηγούμενες έρευνες του ETSC, “How to Improve Urban Road Safety in the EU” του 2019 και “How Safe is Walking and Cycling in the EU?” του 2020 σημείωσε πως 5180 πεζοί και 2160 ποδηλάτες έχασαν πέρυσι την ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το 99% και το 83% των θανάτων αυτών, αντίστοιχα, επήλθε ύστερα από σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα.

Θάνατοι σε αστικούς δρόμους

70% πεζοί

57% ποδηλάτες

Θάνατοι ύστερα από σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα

99% πεζοί

83% ποδηλάτες

Οι μεταβολές σε θανάτους σε αστικούς δρόμους από το 2010 μέχρι σήμερα που αφορούν σε πεζούς, οδηγούς αυτοκινήτων, ποδηλάτες, μοτοποδηλάτες, όπως απεικονίζονται στην παρουσίαση του Dudley Curtis:

Σύμφωνα με τον κ. Dudley Curtis, οι προτάσεις του ETSC προς όλα κράτη- μέλη του οργανισμού είναι:

η θέσπιση στρατηγικών ασφάλειας πεζοπορίας και ποδηλασίας με στόχους και μέτρα υποδομής, η επιβολή και εφαρμογή του νόμου και η συλλογή ταξιδιωτικών δεδομένων για όλους τους χρήστες των δρόμων αναλόγως του δρόμου.

για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

η διερεύνηση των επιπτώσεων των ηλεκτρονικών σκούτερ και της μικροκινητικότητας , η ανάπτυξη καθοδήγησης για τα κράτη μέλη, η επανεξέταση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου για οχήματα μικροκινητικότητας

για τις πόλεις:

δημιουργία τοπικών στρατηγικών οδικής ασφάλειας με βάση την προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος, θέσπιση στόχων οδικής ασφάλειας, η ενσωμάτωση της οδικής ασφάλειας στον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Το συνέδριο με τίτλο: «Εξηλεκτρισμός» διοργανώνεται για 4η χρονιά από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, μέσα από τη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP, επιτρέποντας σε μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού να το παρακολουθήσουν από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων (ΣΕΑΑ), της Hellastron, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

