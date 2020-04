Σε τι τιμή πουλιέται και αγοράζεται η τηλεργασία

Της Ελενας Ερμείδου

Όταν ένα 35% με 40% συμμετεχόντων σε ειδική έρευνα απαντά πως η τηλεργασία επιδεινώνει την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας, κινδυνεύουν να καταρριφθούν τα τόσα πλεονεκτήματα που ακούγονται, εδώ και ένα μήνα για την τηλεργασία, και οι τόσες σκόρπιες προτάσεις που ξεφυτρώνουν στην επιφάνεια από κάθε έναν που πήρε το χρίσμα εδώ και 30 ημέρες του ειδικού επί παντός επιστητού, αλλά και από τις κυβερνήσεις των κρατών.

Έρευνα που διεξήχθη τον Μάρτιο από ερευνητές του πανεπιστημίου του Keio σε συνεργασία με αλλά ερευνητικά κέντρα στο Τόκυο με αφορμή τα μέτρα περιορισμού κατά της πανδημίας αποκαλύπτει τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας.

Τις ημέρες αυτές η τηλεργασία έγινε εμπόρευμα που ‘πουλιέται’ και ‘αγοράζεται’ με υψηλό αντίτιμο. Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μειονεκτήματα τώρα αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά, θέτοντας ερωτήματα για την πορεία της οικονομίας. ΄

Η οικονομία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο ένα στέλεχος από οποιοδήποτε κλάδο έχει υιοθετήσει τις μεθόδους τηλεργασίας, βιντεοκλήσεις, τσατ, σκαϊπ ή ότι άλλο νέο προκύπτει κάθε μέρα και τις πόσες ώρες εργάζεται πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς του, αλλά και από το πόσο οι ψυχικές και νοητικές του ικανότητες είναι υγιείς ώστε να παράγει.

Κάποιοι γνωρίζουν, και ειδικότερα όσοι αφιερώνουν χρόνο σε μελέτες που κάνουν οι μεγάλες παγκόσμιες αντασφαλιστικές ότι οι άνθρωποι που δεν αφήνουν τον χρόνο να περάσει χωρίς να δουλέψουν και στερούνται ενδιαφερόντων άλλων θα βγάλουν ζημιές τόσο για τους ίδιους όσο και για εργοδότες, επιχειρήσεις, οικονομία.

Το πανεπιστήμιο του Keio στο Τόκυο, σύμφωνα με άρθρο της ιστοσελίδας The-japan-news.com πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26-28 Μαρτίου 2020 μέσω διαδικτύου σε 8.475 άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους, ηλικίας μεταξύ 20 ετών και 64.

Το 21,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως την τηλεργασία την ξεκίνησε προκειμένου να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προκύπτουν από τον κορωνοϊό. Και, ενώ το 50,7% δήλωσε ότι η ψυχική τους υγεία παρέμεινε αμετάβλητη, το 35% είπε ότι επιδεινώθηκε εξαιτίας της τηλεργασίας. Μόλις το 14,3% είπε η ψυχική τους υγεία βελτιώθηκε.

Όταν, αυτοί που απάντησαν πως η ψυχική τους υγείας επιδεινώθηκε από την τηλεργασία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, απαντώντας σε πολλαπλά ερωτήματα, το 41,3% τόνισε ότι έπρεπε να σβήσει την διαχωριστική γραμμή, μεταξύ ιδιωτικής ζωής και επαγγελματικής, ενώ ακολούθησε ένα 39.9% που δήλωσαν την έλλειψη σωματικής άθλησης, και ένα 39,7% που δήλωσε προβλήματα επικοινωνίας στην δουλειά.

Τίθεται πολύ σοβαρά το θέμα διαχωρισμού μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής σχολιάζει ο καθηγητής του Τομέα Faculty of Business and Commerce at Keio University που διεξήγαγε την έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων / επιθεωρητές θα πρέπει να διαχειριστούν τα ωράρια εργασίας με συμφωνίες / συμβάσεις εργασίας.

Στην Ελλάδα δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Δύσκολες τέτοιες παρεμβάσεις όταν οι επιθεωρητές ή τα ανώτατα στελέχη ή οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι όσο περισσότερο δουλεύεις τόσο περισσότερο αυξάνεται η παραγωγικότητα. Ωστόσο, επιβάλλοντας κάποιους κανόνες /οδηγίες διασφαλίζουν και την σωστή και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική τους συνέχεια, απομακρύνοντας απρόοπτα συμβάντα, έμμεσα και διασφαλίζοντας την ψυχική υγεία των εργαζόμενων τους.

Η υγεία κοστίζει ακριβά στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Δεν μπορεί να παρομοιαστεί με ένα συμβάν φυσικών καταστροφών που οι ζημιές εντοπίζονται και καθορίζονται σε μικρό σχετικό διάστημα. Απατείται χρόνος μέχρι να αποκαλυφθούν και να φανούν και στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή. Για αυτό η πρόληψη μετρά.