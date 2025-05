50 κορυφαίοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έφεραν στο φως τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Επαγγελματικής Ασφάλισης

Συγκεντρώνοντας περισσότερους από 50 κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι τόνισαν ιδιαίτερα την αξία του ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης ως θεσμού πλέον, η φετινή, 6η κατά σειρά, συνάντηση απέδειξε ότι επέστρεψε δυναμικά.

Από το κατάμεστο ball room του Athenaeum InterContinental, με την υπογραφή της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και της ethosEVENTS, εταιρείας του ομίλου ethosGROUP, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr, από το πρωί της Πέμπτης 8 Μαΐου 2025 έως αργά το απόγευμα, κορυφαίοι πολιτειακοί και θεσμικοί ομιλητές, ακαδημαϊκοί, ανώτατοι διοικητικοί ηγέτες, εκπρόσωποι εργοδοτριών εταιρειών, εργαζομένων και επαγγελματικών ενώσεων, εμβληματικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως επίσης και εξέχοντες επαγγελματίες της επιχειρηματικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέδειξαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Επαγγελματικής Ασφάλισης μέσα από μια πλούσια θεματολογία που ανέπτυξαν γύρω από τον κεντρικό τίτλο «Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Την έναρξη του #ocin25 έκαναν ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP, και ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.).

«Το συνέδριο αποτελεί το ετήσιο σημείο αναφοράς. Το πρόγραμμα είναι πολυθεματικό, με 50 καταξιωμένους ομιλητές… Διανύουμε τον 17ο μήνα από τη θέσπιση του πλαισίου, και για τρίτο χρόνο έχει φρενάρει η ίδρυση Τ.Ε.Α. Η εποπτεία της ΤτΕ θα προσδώσει θετικό πρόσημο. Στον Ν. 5078/2023 υπάρχουν θεσμικά κενά και πρέπει να θεραπευτούν, καθώς υπάρχουν κάποιες μη λειτουργικές διατάξεις. Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι σε αγαστή συνεργασία με τη Δ.Ε.Ε.Ι.Α., όπως και με την υπουργό κ. Κεραμέως, για την ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης. Η ίδρυση πολυεργοδοτικών Τ.Ε.Α. αποτελεί τον “game changer” παράγοντα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο κ. Νούνης. «Τα Επαγγελματικά Ταμεία μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην οικονομία. Το διαχρονικό μονοδιάστατο μοντέλο ανάπτυξης, με ελλείμματα, πενιχρή πλαισίωση με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, είναι μη βιώσιμο. Και αν ληφθεί υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα και το δημόσιο χρέος, το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων θα είναι μειωμένο. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική, με μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεωτική εγγραφή στον 2ο Πυλώνα, ενίσχυση με κίνητρα και μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω φοροαπαλλαγών, θέσπιση φορολογικών κινήτρων», τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.).

Στη συνέχεια, στο βήμα του #ocin25 ανέβηκε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία επεσήμανε την ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχει συντελεστεί την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ, και ιδιαίτερα τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την Επαγγελματική Ασφάλιση με τον Ν. 5078/2023, ο οποίος «έκανε πολύ σημαντικά βήματα για τον θεσμό, προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες, σύγχρονους κανόνες, φορολογικά κίνητρα για αποταμίευση και παροχή σύνταξης και, βεβαίως, την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος από την 1/1/2025», όπως είπε. Ακόμη στάθηκε και στην εμβληματική, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία και μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης που αφορά στη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο αυτής της συνεχιζόμενης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η κ. Κεραμέως τόνισε: «Επεξεργαζόμαστε βελτιώσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις οποίες, πρώτα απ’ όλα, θα συζητήσουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις προτού αυτές φτάσουν στη Βουλή. Θέλουμε οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου να βασίζονται σε εμπειρίες εφαρμογής και σε τεχνική τεκμηρίωση. Η συμβολή όλων σας και όλων των φορέων σε αυτήν τη διαδικασία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Από αυτό εδώ το βήμα, λοιπόν, απευθύνω ένα κάλεσμα για προτάσεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως.

Γιάννης Στουρνάρας: «Να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος»

Στην παρέμβασή του κατά το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο διμερών επαφών με τις διοικήσεις όλων των Τ.Ε.Α., ώστε να τις γνωρίσουμε καλύτερα, να κατανοήσουμε τους στρατηγικούς στόχους του κάθε Τ.Ε.Α. και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως προς την επίτευξή τους. Θέλουμε, σε κάθε περίπτωση, να είμαστε αρωγοί στην όλη προσπάθειά τους. Ο Ν. 5078/2023 αποτέλεσε ορόσημο για τη συνολική αντιμετώπιση ζητημάτων Επαγγελματικής Ασφάλισης, παρέχει μια σταθερή βάση για την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ε.Α. Παράλληλα, εισήγαγε και σημαντικές καινοτομίες σχετικά με τα Τ.Ε.Α., όπως ενδεικτικά η θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης Τ.Ε.Α. πολλαπλών εργοδοτών, χωρίς την υποχρέωση να υφίσταται συναφής επαγγελματικός δεσμός μεταξύ των εργοδοτών – πιστεύω ότι θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση του θεσμού», είπε ο κ. Στουρνάρας. Και συνέχισε: «Για την ανάπτυξη, όμως, του θεσμού στην Ελλάδα, πολύ σημαντική θεωρείται ότι είναι η τεχνογνωσία και άσκηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Εξετάζοντας τις πρακτικές αυτές, αλλά και αφουγκραζόμενοι τις προτάσεις των ίδιων των Τ.Ε.Α. σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης, θεωρούμε ότι θα ήταν ευκταίο η υφιστάμενη νομοθεσία να συμπληρωθεί από ορισμένες διατάξεις που θα δίνουν στα Τ.Ε.Α. τη δυνατότητα να εισάγουν χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις και με μεγαλύτερη ευελιξία νέα προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών».

Και κατέληξε, συμπληρώνοντας: «Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος, κατά τρόπο που δεν θα διακυβεύεται η προστασία των μελών του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να συνδράμει την Πολιτεία προς αυτήν την κατεύθυνση».

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Βασιλική Λαζαράκου, αναφερόμενη στις αλλαγές στη νομοθεσία που αλλάζουν το τοπίο, στις προκλήσεις στα θέματα συμπληρωματικής ασφάλισης και στην πρωτοβουλία της Κομισιόν με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. «Το συνέδριο πραγματοποιείται ενάμιση χρόνο μετά τη νομοθεσία. Έχει φέρει την εποπτεία, τη σύσταση και αδειοδότηση των Τ.Ε.Α., τη δυνατότητα ίδρυσης πολυεργοδοτικών ταμείων», τόνισε. Τα περιουσιακά στοιχεία των Τ.Ε.Α. είναι περίπου 2 δισ. Το Τ.Ε.Κ.Α. σε σχέση με το 2023 έχει αύξηση του 156%. Αντιλαμβάνεστε τη δυναμική του Τ.Ε.Κ.Α. έναντι των άλλων ταμείων. Οι αποταμιεύσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να επενδυθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Λαζαράκου.

Κεντρική ομιλία, με τίτλο «Επαγγελματική Ασφάλιση σε μετάβαση: Μελλοντικές προοπτικές και η θεσμική τους διάσταση», παρέθεσε, στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Τσικριπής υπεραμύνθηκε της αξίας θέσπισης του Ν. 5078/2023, τον οποίο χαρακτήρισε «ένα ορόσημο για τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα». Ωστόσο, ο νόμος αυτός δεν καταλαμβάνει όλους τους οικείους επαγγελματικούς κλάδους συντάξεων στην Ελλάδα, καθώς επαγγελματικές συντάξεις παρέχουν και ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω των ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν σε εργοδότες και εργαζόμενους εδώ και πολλές δεκαετίες. «Όμως, οι επαγγελματικές συντάξεις των εργαζομένων, τις οποίες διαχειρίζονται ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν απολαμβάνουν το δίκτυο προστασίας όπως οι συνάδελφοί τους που είναι μέλη των Τ.Ε.Α.», τόνισε ο κ. Τσικριπής, αναλύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Και κατέληξε λέγοντας τα εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να συνδράμει την Πολιτεία στην κατεύθυνση αυτή, ώστε τα Επαγγελματικά Ταμεία να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής».

Κρις Αίσωπος: «Πρέπει να αναπτυχθεί ο θεσμός των Τ.Ε.Α. και να αυξηθούν οι ασφαλισμένοι»

Ομιλία παρέθεσε και ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust. «Ως Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, αναλύουμε την πραγματικότητα και έχουμε κάποιους προβληματισμούς με το παρόν και το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το 2100, η Ελλάδα θα είναι μείον 3,7 εκατ. κατοίκους, όλη η Ευρώπη βέβαια μειώνεται κατά 150 εκατομμύρια. Υπάρχει φυγή των ανθρώπων, σε τεκνοποιήσιμη ηλικία, εκτός Ελλάδας. Μια οικονομία δεν μπορεί να προοδεύει με δωρεές, επιδόματα κτλ. Οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν κίνητρα. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσετε ότι μόνο ένα 3,3% του πληθυσμού έχει αυτήν τη συμπληρωματική σύνταξη, που η βασική δεν θα φτάσει. Είμαστε απίστευτα πίσω, και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ο θεσμός και να αυξηθούν οι ασφαλισμένοι. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι, να γεννηθούν παιδιά, και όλοι να καταλάβουμε τη σημασία της αποταμίευσης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αίσωπος, παραθέτοντας, αναλυτικά, συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Ακολούθως, σύντομη ομιλία παρέθεσε στο #ocin25 ο κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.), Νομικός Σύμβουλος, Όμιλος Πειραιώς Financial Holdings. «Ως εισηγμένες, μας ενδιαφέρει η Επαγγελματική Ασφάλιση από τη σκοπιά του εργοδότη και από την πλευρά της εισηγμένης ως δέκτης κεφαλαίων. Συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις του Δρος Νούνη. Με την άνοδο της ποιότητας του Χ.Α., τα τελευταία χρόνια, αυξήσεις κεφαλαίων, με IPOs, βλέπουμε την ενίσχυση των Τ.Ε.Α. ως μια ευκαιρία να καταστούν σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές και με τοποθετήσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Τα Επαγγελματικά Ταμεία είθισται να επενδύουν με μεγαλύτερη ευκολία στην εγχώρια αγορά, με πολλαπλά οφέλη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λιακόπουλος.

Panel Ι: «Η αξία της ενίσχυσης του Ασφαλιστικού με κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες»

Η αξία της ενίσχυσης του Ασφαλιστικού με κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες ήταν το κεντρικό θέμα που τέθηκε στο τραπέζι του Panel Ι στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος, Νικόλαος Χουρδάκης, Υποδιοικητής Β’, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α’ Αντιπρόεδρος, Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN Hellas, Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), και Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Τσαγκαρόπουλος, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Ήδη βλέπουμε μια μεγάλη δυναμική να ανοίγεται με το Τ.Ε.Κ.Α., όπου μετά την ίδρυσή του έχουμε δει ιδιαίτερα θετικά σημάδια. Μπορούμε να μιλήσουμε, πλέον, για 546.000 ασφαλισμένους, 204.000 εργοδότες που συμμετέχουν και 310 εκατ. κεφάλαια υπό διαχείριση. Η στρατηγική της δημιουργίας ατομικού κουμπαρά για τη νέα γενιά έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα. Στρατηγικός ρόλος του 2ου Πυλώνα των Τ.Ε.Α. είναι η ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματος».

Ο κ. Κωνσταντάς ανέφερε: «Τα δημογραφικά δεδομένα δυσχεραίνουν το διανεμητικό σύστημα της χώρας, το οποίο είχε θετικό κοινωνικό πρόσημο, όμως, πλέον, αναδεικνύονται οι αδυναμίες του, καθώς οι νέοι εργαζόμενοι, όντας λιγότεροι, πρέπει να στηρίξουν τις συντάξεις. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι μια πρόοδος που προκρίθηκε ως τρόπος για να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στην κοινωνική ασφάλιση. Η πρωτοβουλία με το Τ.Ε.Κ.Α. οδήγησε σε αύξηση του ενεργητικού και των εργαζομένων που μετέχουν. Για να γίνει αποδεκτό το σύστημα πρέπει να ισχύσουν κάποιες προϋποθέσεις: θα πρέπει να τονωθεί η αίσθηση ασφάλειας στον εργαζόμενο, να νιώσει ότι μετέχει στο χτίσιμο των συνταξιοδοτικών παροχών του. Παράλληλα, πρέπει να γίνουν θεσμικές μεταβολές και να υπάρξει εποπτεία. Εμείς, για να βοηθήσουμε τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να αισθανθούν αυτήν τη σιγουριά της εποπτείας, θα πρέπει να κάνουμε αυτήν την εποπτεία με βάση δύο άξονες».

Στην παρέμβασή του ο κ. Χουρδάκης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε στα χέρια μας 400 εκατ. υπό διαχείριση. Αυτά τα κεφάλαια, από τότε και μετά, και έχοντας περάσει από τρεις μεγάλες χρηματοοικονομικές κρίσεις, που κλόνισαν τις παγκόσμιες οικονομίες, έφεραν σημαντικές αποδόσεις. Το 2024, υπερδιπλασίασαν τα ποσά που τους ανατέθηκαν και, ενώ ήταν προηγουμένως σχεδόν κάτω από 1 δισ., πλέον ανέρχονται σε περισσότερα από 2-2,5 δισ. Αυτό είναι μια ανακούφιση για εμάς, καθώς καταδεικνύεται ότι τα χρήματα που πήγαν στα αποθεματικά του e-Ε.Φ.Κ.Α., σήμερα, έχουν πιάσει τόπο και θα μπορούν να αποδοθούν πίσω σε όλους μας όταν έρθει η ώρα της σύνταξης. Συνεχίζουμε με γνώμονα τη διασφάλιση των χρημάτων μέσα από έναν καινούργιο φορέα, με διευρυμένο σκοπό, προκειμένου να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα και να τα διασφαλίσουμε ακόμα καλύτερα. Επιπλέον, επικεντρωνόμαστε σε συνεχείς συνεργασίες και με το Τ.Ε.Κ.Α., και με άλλα ταμεία, να συνεργαστούμε πάνω στην τεχνογνωσία και, μαζί με το ΥΠ.ΟΙΚ., να φτιάξουμε ένα διευρυμένο πλαίσιο, που θα μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία».

Η κ. Μιχάλη, στην τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων, είπε: «Η πορεία της ασφαλιστικής διείσδυσης παραμένει στο 2,4% του ΑΕΠ, κάτι που δείχνει ότι υπολειπόμαστε αρκετά με βάση τους μέσους όρους της Ευρώπης. Οι προοπτικές ανάπτυξης δεν μπορούν να έρθουν από μόνες τους. Χρειάζονται παρεμβάσεις για να φτάσουμε σε επίπεδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν με τρεις άξονες.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Η ανάγκη γίνεται πιο επιτακτική υπό το φως των δημογραφικών εξελίξεων.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την πληροφόρηση, με το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη με πιο απλή ενημέρωση για τις επιλογές που υπάρχουν.

Και ο τρίτος άξονας αφορά σε φορολογικά κίνητρα με τρεις μορφές: Σε σχέση με τις εισφορές, να υπάρξουν φοροαπαλλαγές στον 2ο και 3ο Πυλώνα ασφάλισης. Να συζητήσουμε για ειδικότερα φορολογικά κίνητρα για τις μικρότερες ηλικίες. Μειωμένη φορολογία στην παροχή, ανάλογα με τη διάρκεια που κάποιος παραμένει σε ένα πρόγραμμα. Ως Ε.Α.Ε.Ε., είμαστε υπέρ της μερικής εξίσωσης Τ.Ε.Α. και ομαδικών ασφαλίσεων, υπό προϋποθέσεις, με ρεαλισμό και αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές και των δύο τομέων. Τις σχετικές μας προτάσεις καταθέσαμε στο Υπουργείο και στην ΤτΕ. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες μπορούμε να συνεργαστούμε.

Πρώτον, είναι κρίσιμο να προβλεφθεί ρητά η φορητότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ των διαφορετικών οχημάτων. Δεύτερον, είναι σημαντική η εκπαίδευση, να δούμε προγράμματα που θα τονώσουν τη χρηματοοικονομική παιδεία, να εξετάσουμε μαζί τη δημιουργία pension dashboards, για να δώσουμε τη σωστή πληροφόρηση. Στην ΝΝ έχουμε κάνει μια έρευνα που εξετάζει πώς αισθάνεται ο Έλληνας καταναλωτής στο σκέλος της χρηματοοικονομικής προετοιμασίας. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο 4 στους 10 αισθάνονται έτοιμοι, και μάλλον και αυτοί είναι αισιόδοξοι», είπε η κ. Μιχάλη.

Στη δική του παρέμβαση, ο Δρ. Xρ. Π. Νούνης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι θετικές πτυχές του νόμου ενεργοποίησαν την αγορά εργασίας καθώς και εργοδότριες εταιρείες με τις οποίες μιλάμε. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας ενδιαφέρθηκαν, διερευνούν το έδαφος του νέου νόμου, με έμφαση στα πολυεργοδοτικά ταμεία, και έχουμε έρθει σε επαφή. Στόχος είναι, με νέες τροποποιήσεις, το υφιστάμενο πλαίσιο να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Όλο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και από το κομμάτι των φορολογικών κινήτρων». Αναλύοντας τα επόμενα βήματα, ο κ. Νούνης αναφέρθηκε σε ένα γνωστό ρητό του μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, λέγοντας ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου δύο κανόνες: «Τα κεφάλαια που επενδύονται να τα προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και, δεύτερον, να μην ξεχνάμε ποτέ τον πρώτο κανόνα».

Αναφέρθηκε ακόμη στην τελική επεξεργασία ενός νέου νομοσχεδίου σε συνεργασία με την Πολιτεία, με τροποποιήσεις που θα επιτρέψουν, μαζί με τον 3ο Πυλώνα, «να μπορέσουμε να βγούμε επιθετικά, με μια επιθετική ενημέρωση, για να προσελκύσουμε θεσμικά κεφάλαια».

Ο επόμενος συμμετέχων, ο κ. Αμίτσης, αφού έκανε μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή, που αποτύπωσε το τρομακτικό κενό υστέρησης ανάπτυξης του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης, εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς για τις γκρίζες ζώνες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Κατά τον ίδιο, στο άμεσο μέλλον, περιμένουμε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, στην οποία πρέπει να εισαχθεί ένα κομμάτι για την καλή διακυβέρνηση του θεσμού, και κατέθεσε τη δική του πρόταση.

Στη συνέχεια, και μέσω σύνδεσης, πραγματοποιήθηκε το Fireside Chat I, στο πλαίσιο του οποίου ο Patrick Hoedjes, Head of Policy and Supervisory Convergence Department, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), συνομίλησε με τον κ. Χαράλαμπο Φύτρο, Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστή & Χρηματοοικονομικό Αναλυτή, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson.

Ο Patrick Hoedjes δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη απέναντι στους πολίτες και η ανάγκη για ένα βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Βασιζόμενοι σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και την εμπειρία μηχανισμών, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πολυπυλωνικό σύστημα, που θα προσφέρει επιλογές, διαφάνεια και ασφάλεια στους ασφαλισμένους. Η αδράνεια αποτελεί το βασικό εμπόδιο, ενώ η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των διαχειριστών των ταμείων είναι απαραίτητες. Με υπευθυνότητα και σωστή καθοδήγηση, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης θα έχει τη σύνταξη που του αξίζει, και θα απολαμβάνει με αξιοπρέπεια τα γηρατειά του.

Tilmann Galler: «Η αβεβαιότητα προβληματίζει τους επενδυτές»

Ακολούθως, ένα ακόμη ενδιαφέρον Fireside Chat διεξήχθη, κατά τη διάρκεια του #ocin25, με ομιλητές τους κυρίους Tilmann Galler, Managing Director, Global Market Strategist της JP Morgan Asset Management, και Χρήστο Ελαφρό, Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής της Eurobank.

Ο κ. Tilmann Galler, εξειδικευμένος στα ευρωπαϊκά assets, μίλησε για τα τεκταινόμενα στην παγκόσμια αγορά και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί. «Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλάζει δραματικά την πορεία σε σχέση με το ελεύθερο εμπόριο, αλλά και νομισματικά. Η τρέχουσα κατάσταση αφορά και το ασφαλιστικό σύστημα – δείτε τις χρεώσεις, σαν να είμαστε στη δεκαετία του 1930. Το μέγεθος του αντίκτυπου είναι μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι δασμοί ανεβάζουν τον πληθωρισμό και εμποδίζουν την ανάπτυξη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι βιώνουμε ένα “σοκ” στην οικονομία, γίνεται η ζημιά στο συναίσθημα των επενδυτών. Πλήττεται το συναίσθημα και ελλοχεύουν κίνδυνοι για την οικονομία και τις αγορές», θα πει, μεταξύ άλλων. Και θα καταλήξει στο εξής: «Η JP Morgan Asset Management έχει μεγάλη γνώση των αγορών. Παρατηρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι πού και με ποιον επενδύεις. Όχι το πότε».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και το Fireside Chat III, με τίτλο «Το Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Αυστραλίας», το οποίο συντόνισε ο κ. Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ομιλητές τους κυρίους Ιωάννη Λιβανά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της State Super (SAS Trustee Corporation), και Στέργιο Μπακάλη, Επισκέπτη Καθηγητή στη Σχολή Διεθνούς Οικονομίας, Κεντρικό Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, Πεκίνο-Κίνα.

Ο κ. Ιωάννης Λιβανάς, Διευθύνων Σύμβουλος της State Super στην Αυστραλία, ανέλυσε το επιτυχημένο μοντέλο του αυστραλιανού συστήματος συνταξιοδότησης, με έμφαση στον δεύτερο πυλώνα και το οικοσύστημα των superannuation ταμείων. Τόνισε τη σημασία της απλότητας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, καθώς και τη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων με υποχρεωτικές εισφορές 12% του εισοδήματος. Ο κ. Στέργιος Μπακάλης από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών του Πεκίνου παρουσίασε στοιχεία για τα Επαγγελματικά Ταμεία, εξηγώντας πως πρόκειται για πυλώνα που λειτουργεί με κριτήρια ετών εργασίας και χωρίς φορολόγηση συντάξεων, ενώ εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια.

Άγγελος Στεργίου: «Γιατί η Επαγγελματική Ασφάλιση ΔΕΝ είναι πολυτέλεια (και όλα όσα πρέπει να αλλάξουν)»

«Η συμβολή της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στη μελέτη και έρευνα της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα» τέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του κ. Άγγελου Στεργίου, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στα κύρια σημεία της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο αφιέρωμα για την Επαγγελματική Ασφάλιση που έχει γίνει σε εγχώριο επιστημονικό περιοδικό, σε συνεργασία με την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Κοινή διαπίστωση είναι ότι είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, και διεθνώς μάλλον, στην Επαγγελματική Ασφάλιση. «Οφείλουμε να δώσουμε μια γερή ώθηση, καθώς αμφιβάλλω αν η Επαγγελματική Ασφάλιση είναι γνωστή στους Έλληνες. Ο Έλληνας δυσκολεύεται να καταλάβει τι είναι επαγγελματική σύνταξη», τόνισε ο κ. Στεργίου και συνέχισε: «Η ενασχόληση με την Επαγγελματική Ασφάλιση απαιτεί γνώση, δεν είναι όπως στη δημόσια, που απλώς καταβάλλουμε εισφορές κ.λπ. Ο 2ος Πυλώνας δεν εξαντλείται στην απλή καταβολή εισφορών, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να μετέχουν στην ασφάλιση. Έπειτα, ας μην ξεχνάμε ότι τα Επαγγελματικά Ταμεία διέπονται από αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Όμως, η διοίκηση των ταμείων αυτών απαιτεί γνώση, διάδοση της ιδέας και αλφαβητισμό. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν ήμασταν ποτέ εξοικειωμένοι με την κουλτούρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης». Και ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής: «Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, πλέον, ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση των δημόσιων συντάξεων σήμερα. Για να συντηρηθούν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο θα πρέπει και ο 2ος Πυλώνας να λειτουργήσει συμπληρωματικά».

Λίγο πριν από το lunch break, πραγματοποιήθηκε το Panel ΙΙ, με τίτλο «Η δυναμική των πολυεργοδοτικών Τ.Ε.Α. στην ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης», με συντονιστή τον κ. Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και ομιλητές τους κυρίους: Dr. Francesco Briganti, Secretary General of the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe), CEO and Founder of the Employee Benefits and Welfare Institute (EBWI), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG), Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus, Board Member, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), Philippos Mannaris, Partner, Aon Wealth Solutions, Chairman of MAP Fund – Multi-Employer Occupational Pension Scheme in Cyprus, και Χαράλαμπο Φύτρο, Β’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστή & Χρηματοοικονομικό Αναλυτή, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson.

Ο Dr. Francesco Briganti υπογράμμισε τη σημασία του 2ου Πυλώνα και της διαφοροποίησης των πηγών συνταξιοδότησης, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, όπου υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από το κρατικό σύστημα.

Ο κ. Marnik Van Impe παρουσίασε το επιτυχημένο παράδειγμα του Βελγίου, όπου το 97% των εργαζομένων συμμετέχουν σε συνταξιοδοτικό ταμείο του 2ου Πυλώνα και η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Philippos Mannaris τόνισε την ανάγκη για συνδυασμό κινήτρων πέρα από τη φορολογία, ενώ ο κ. Χαράλαμπος Φύτρος επεσήμανε ότι τα πολυεργοδοτικά Τ.Ε.Α. μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και στην Ελλάδα, εφόσον δοθεί έμφαση στην ευελιξία εισχώρησης εργοδοτών και την ενοποιημένη αναφορά στοιχείων.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν στο ότι ο 2ος Πυλώνας είναι κρίσιμος για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Μετά το διάλειμμα, ακολούθησε η τιμητική διάκριση, που απονεμήθηκε στον κ. Νικόλαο Μοσχάτο, Ιδρυτικό Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το βραβείο παρέδωσαν ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. & Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., ο Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Τ.Ε.Α. Johnson & Johnson, και ο Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Το πρόγραμμα του 6ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης συνεχίστηκε με ένα ακόμη Panel εξαιρετικού ενδιαφέροντος. «Η εμπειρία των κοινωνικών εταίρων του Τραπεζικού Τομέα από τη συμμετοχή τους στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης» ήταν το κεντρικό θέμα του Panel, με συντονιστή τον Βασίλη Αγγελόπουλο, Δημοσιογράφο, Η Ναυτεμπορική.

Ομιλητές ήταν οι κύριοι Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management, Eurobank, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Private Bank Luxembourg, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, Όμιλος Alpha Bank, Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings, Στάθης Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ., Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας Eurobank – Union Eurobank, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank, Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος Δ.Σ., Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, Μέλος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings.

O κ. Μυλωνάς, στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «τα Τ.Ε.Α. παρέχουν αποδόσεις πολύ σημαντικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους στην πορεία τους προς τη συνταξιοδότηση. Αποτελούν σημαντικό εργαλείο των εργοδοτών προκειμένου να έχουν το ανάλογο loyalty των υπαλλήλων τους στον οργανισμό. Οι εργαζόμενοι, από τη μεριά τους, μπορούν να επενδύσουν και να μεγαλώσουν τον κουμπαρά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, και τα Τ.Ε.Α. προσφέρουν μια πολύ μεγάλη λύση. Εμείς, ως τράπεζες, οφείλουμε να τα στηρίξουμε» είπε.

Στην ερώτηση εάν ο 2ος Πυλώνας Ασφάλισης μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα αποταμιευτικής βάσης ο κ. Μυλωνάς απάντησε: «Είναι εθνικός σκοπός να γίνει ένα τέτοιο εργαλείο, για δύο κυρίως λόγους: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της υπογεννητικότητας και της έλλειψης επενδύσεων. Αν ο θεσμός προχωρήσει, θα επιτελέσει αυτόν τον σκοπό, δεν υπάρχει άλλο μέσο να εξυπηρετήσει τους δύο αυτούς σκοπούς και να λύσει τα προβλήματα – μέσω στήριξης των οικογενειών ενάντια στην υπογεννητικότητα και της τόνωσης των επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να πετύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, θα πρέπει οι επενδύσεις να αυξηθούν κατά 10%. Τα Τ.Ε.Α., όπως έχει ειπωθεί, είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές, μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομία, να κάνουν έργα υποδομής κ.λπ. Ήδη έχουν αρχίσει να κοιτούν δειλά και διάφορες εναλλακτικές επενδύσεις».

Ο κ. Μιχαλόπουλος, από τη μεριά του, ανέφερε: «Οι τράπεζες είναι φορείς παροχής υπηρεσιών και γνωρίζουμε ότι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα καταφέρει να μας βοηθήσει να επιτελέσουμε το έργο μας. Τα Τ.Ε.Α. είναι μια win-win συνταγή, με τρία συστατικά:

Επένδυση : Αποτελούν επένδυση στη σταθερότητα και διακράτηση εργαζομένων που θα θελήσει να παραμείνει σε έναν οργανισμό, να είναι αποδοτικός. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο των δύο πλευρών που σκοπεύει στην προσωπική ανάπτυξη και ευημερία.

Ευθύνη : Μέσα από ένα αυστηρό εποπτικό πλαίσιο. Η περιουσία των ασφαλισμένων είναι αυτόνομη, έχουν συνεχή και τακτική ενημέρωση, αυτό το όχημα το αγκαλιάζουμε για τους ανθρώπους μας και για όλους τους άλλους που θέλουν να συμμετέχουν στο ταμείο, μέσω και των πολυεργοδοτικών ταμείων.

Ευημερία: Πολύ απλά, να αναφέρω: ένα ευρώ δίνει ο εργαζόμενος, ένα ο εργοδότης και ένα ο διαχειριστής, σε βάθος χρόνου. Έτσι τριπλασιάζεται η επένδυση του ασφαλισμένου, και με φορολογικά κίνητρα, η αναλογία είναι 1 προς 3,5».

Σχετικά με την κουλτούρα της αποταμίευσης και πώς μπορεί ο 2ος Πυλώνας να συνδράμει σε αυτήν, ο κ. Μιχαλόπουλος επεσήμανε τα εξής: «Ας μην πυροβολούμε ό,τι συμβαίνει στον 1ο Πυλώνα. Το κομμάτι των Τ.Ε.Α. και οι τράπεζες, έχοντας περπατήσει στο πεδίο του 2ου Πυλώνα, έχουν διαφημίσει προς τα έξω τη νέα, καινοτόμα δομή, μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της αποταμιευτικής κουλτούρας, που λείπει στην Ελλάδα. Είμαστε στο -2% του ΑΕΠ σε αποταμίευση, οι Έλληνες επενδύσαμε, ως επί το πλείστον, σε ακίνητη περιουσία. Στην Ευρώπη, η αναλογία είναι 1/3 καταθέσεις, 1/3 επενδύσεις και 1/3 αποταμιευτικά προγράμματα. Η αποταμίευση πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, κανόνες και εποπτεία. Παραμένει οικειοθελής η συμμετοχή, οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι μέσα από τα Τ.Ε.Α. η αποταμίευση γίνεται επένδυση, γνωρίζουν τι είναι απόδοση, χρόνος, ρίσκο, κίνδυνος. Μετά τις χρηματοοικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών, οι εργαζόμενοι είδαν ότι τα χρήματα από το αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα τους οδήγησαν στο να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο Τ.Ε.Α. Οι τράπεζες έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη πάνω σε αυτό, στην προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσουν οικονομικές γνώσεις».

Ο κ. Χαρίτος δήλωσε: «Το συνδικαλιστικό κίνημα παλαιά είχε αριστερόστροφες αγκυλώσεις και απέρριπτε αυτόν τον θεσμό, στρεφόταν περισσότερο προς την κοινωνική συνταξιοδότηση. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις απέφευγαν τα φορολογικά κίνητρα που θα έδιναν στους εργοδότες το έναυσμα να στηρίξουν τον θεσμό. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πείσουμε τους εργαζόμενους να περάσουν από τα ομαδικά ασφαλιστήρια στο καθεστώς του Επαγγελματικού Ταμείου. Τα σημεία που μας ενώνουν ήταν πολλά, εξάλλου γνωρίζαμε ότι θα είχαμε συμμετοχή στο διοικητικό σχήμα. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει διαφάνεια, στο δικό μας ταμείο σήμερα έχουμε τη θέση του αντιπροέδρου και μπορούμε να ερευνούμε την επενδυτική πολιτική, αλλά και να ασκούμε βέτο. Παράλληλα, διαφυλάξαμε όλες τις περασμένες παροχές και ορίσαμε μια διαδικασία κατά την οποία σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά, ο εργοδότης θα είχε την υποχρέωση να μεταφέρει τις παροχές σε άλλο οργανισμό. Έπειτα από όλα αυτά, οι εργαζόμενοι κατά 100% συμφώνησαν να πάμε στο νέο σχήμα. Όμως, με τον νόμο 5078/2023, όλα άλλαξαν, και για αυτό προσφύγαμε στη δικαιοσύνη και στο ΣτΕ. Να δώσω δύο παραδείγματα των αρνητικών επιδράσεων της νέας νομοθεσίας:

1. Πρώτον, ήταν η μείωση των εισφορών στο ταμείο μας. Έτσι, από 24 εκατ. ευρώ το 2023 πήγαμε στα 14 εκατ. το 2024, μια δραματική μείωση, γιατί μπήκε πλαφόν στη δυνατότητα να καταθέσει κάποιος μέρος της αποταμίευσής του.

2. Ένα δεύτερο παράδειγμα ήταν η αφαίρεση του φορολογικού κινήτρου. Είχαμε προηγουμένως ένα φορολογικό καθεστώς με διαφορετικό πλαίσιο, τώρα η Πολιτεία έρχεται και νομοθετεί την ανατροπή όλων των δεδομένων. Από το 2024, ως εκ τούτου, άλλαξε το φορολογικό καθεστώς και η δυνατότητα αποταμίευσης, καθώς και οι όροι για να λάβει κάποιος το εφάπαξ.

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, μια ανάσχεση του ρεύματος που είχε αρχίσει να αναδεικνύεται με την ίδρυση των Τ.Ε.Α., έκτοτε κανένα ταμείο δεν ιδρύθηκε. Έτσι προσφύγαμε στη νομική οδό και στο ΣτΕ, προσβάλλοντας τις αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις και τις γκρίζες ζώνες της νέας νομοθεσίας».

Ο κ. Γκιάτης τοποθετήθηκε ως εξής: «Όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε συνδικαλιστικά για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τότε υπήρχε η αντίληψη ότι εκπροσωπούσαμε τα συμφέροντα των εργοδοτών, των πολυεθνικών κ.λπ. Εμείς το παλεύαμε πάνω από μία δεκαετία, σαν σύλλογος, φτιάξαμε και το πρώτο αποταμιευτικό πρόγραμμα με αποδόσεις που ξεπέρασαν το 170%!

Σήμερα, είναι τεράστιος ο αγώνας που γίνεται, όχι για να πείσεις τον ίδιο τον εργαζόμενο να συμμετάσχει, αλλά και το σύνολο όσων δεν έχουν Επαγγελματικά Ταμεία. Πρέπει, επίσης, να πείσεις την Πολιτεία για το αν ο θεσμός λειτουργεί προς όφελος όλων. Κάποιοι δεν πιστεύουν στον θεσμό, είμαστε μια χώρα με τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, βρισκόμαστε στον γκρεμό όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Παρατηρείται μια κινητικότητα και μια νέα γενιά που έρχεται στην αγορά εργασίας. Πρέπει σε αυτά τα παιδιά να τους δώσεις όραμα και μια άλλη παροχή. Ο ίδιος ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελεί ένα όραμα.

Σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με αφορμή τη νέα νομοθεσία, τόνισε: «Αλλάζει η φυσιογνωμία τη ασφάλισης όταν μπερδεύουμε δύο πυλώνες με διαφορετικά συμφέροντα. Με τα νέα δεδομένα, άλλαξε όλη η φιλοσοφία της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια έχουν έναν κερδοσκοπικό σκοπό, τα Τ.Ε.Α. έχουν κοινωνικό, και σε αυτά έχει επιβληθεί ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Αντίθετα, το πλαίσιο στα ομαδικά είναι πιο ελεύθερο. Όταν αλλάζεις όλη τη φιλοσοφία της Επαγγελματικής Ασφάλισης, αυτό αποτελεί ένα χτύπημα -στην ουσία- των Τ.Ε.Α. Με αυτές τις αλλαγές δεν πρόκειται να δημιουργήσεις κλίμα αποταμιευτικής κουλτούρας για τη νέα γενιά. Στερεί τη θέληση των νέων εργαζόμενων να αποκτήσουν κουλτούρα αποταμίευσης, συνεπώς πρέπει να ανακτήσουμε το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης».

Στη συνέχεια, είχαμε, διαδοχικά, δύο Fireside Chats. Το πρώτο είχε τίτλο «Retirement and Pension Solutions powered by Allianz» και ομιλητές τους Dr. Kai Wallbaum, Managing Director, Head of Asset-Life Business, Allianz Global Investors, και κ. Χρήστο Γεωργίου, Chief Financial Officer & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Allianz.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο Dr. Wallbaum αναφέρθηκε στις παγκόσμιες προκλήσεις του συνταξιοδοτικού, επισημαίνοντας ότι μέχρι το 2030 ο πληθυσμός άνω των 65 ετών θα αυξηθεί σημαντικά και θα απαιτεί σταθερό επίπεδο διαβίωσης. Τόνισε ότι περίπου το 60% των assets παγκοσμίως σχετίζεται με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των συνταξιοδοτικών σχημάτων ως εργαλείων κεφαλαιακής στρατηγικής. Αναφέρθηκε στην ανάγκη καταμερισμού κινδύνου και στην αξιοποίηση ιδίων κεφαλαίων για σταθερότητα. Υποστήριξε ακόμη ότι η αποσυσσώρευση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, π.χ. με χρήση annuities. Η διαχείριση της μεταβλητότητας, είπε, βασίζεται στην καθοδήγηση και τη σωστή στρατηγική, με στόχο την παροχή σταθερού μηνιαίου εισοδήματος.

Στο επόμενο Fireside Chat, συντονιστής ήταν ο κ. Ανέστης Ντόκας, Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική, και ομιλητές οι κύριοι Μάνος Δροσατάκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Chief Investment Officer της Iolcus Investments Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., και Κωνσταντίνος Κονδάκης, Διευθυντής Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κονδάκης ανέδειξε τον θεσμικό ρόλο των asset managers, επισημαίνοντας πως τα κριτήρια ESG -αν και συχνά παρεξηγημένα- αποκαλύπτουν σημαντικούς κινδύνους που δεν εντοπίζονται με τα παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης. Αναφέρθηκε σε παραδείγματα παρέμβασης της Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., όταν διαφώνησαν με αποφάσεις που δεν εξυπηρετούσαν το σύνολο των μετόχων. Επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά των εταιρειών. Ο κ. Μάνος Δροσατάκης μίλησε για την ανάπτυξη των private funds και των evergreen funds, που προσφέρουν ρευστότητα. Υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των συνταξιοδοτικών ταμείων στις εναλλακτικές επενδύσεις και εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Ευστράτιου Σαραντινού, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., με θέμα «Οι γεωπολιτικές τάσεις και οικονομικές ανισορροπίες στην εποχή της απο-παγκοσμιοποίησης». Κατά την διάρκεια αυτής, τόνισε ότι η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταφέρνει να έχει αποδόσεις και να αυξάνει τα έσοδα των συνταξιούχων και διερωτήθηκε γιατί η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε δασμούς και δημιούργησε αβεβαιότητα στις αγορές.

«Τα ελλείμματα είναι τεράστια, ειδικά αυτό των ΗΠΑ, και ο ρυθμός αύξησης. Η δέσμευση 300 δισ. ευρώ που επέβαλλε η Αμερική στη Ρωσία, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η κίνηση των ΗΠΑ να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας προβλημάτισε τις αγορές καθώς εκτίμησαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες χώρες, π.χ. Κίνα. Με την πάροδο των ετών η Αμερική διεύρυνε το έλλειμμα. Φτάνουμε στο 1965 και οι Γάλλοι αντάλλαξαν δολάρια σε χρυσό. Στις 15 Αυγούστου 1971, ο Νίξον κάνει διάγγελμα και είπε ότι σταματά η μετατροπή του δολαρίου σε χρυσό. Άρχισε αμέσως το έλλειμμα προϋπολογισμού. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο χρέος, ύψους 36 τρισ. δολαρίων. Το ύψος δεν προβληματίζει τόσο την αγορά, όσο ο ρυθμός ανάπτυξης όπως και το εκτός-ισολογισμού χρέος. Έρχεται η κυβέρνηση Τραμπ για να αυξήσει τα έσοδα (δασμοί, δηλαδή φόρος που σημαίνει πληθωρισμό και ύφεση), να μειώσει τα έξοδα (όρισε τον Μασκ να το κάνει και απέτυχε, οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν ελάχιστα παρά τις εξαγγελίες) και να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης είναι επιβαρυμένο που την κάνει μη ανταγωνιστική. Η Ευρώπη όμως αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο στην κρίση. Η Αμερική έχει την μοναδικότητα (57% των παγκόσμιων διαθεσίμων βρίσκεται σε δολάρια). Ευρώπη και ΗΠΑ όταν υπήρξε ανάγκη παρενέβησαν στις αγορές παίρνοντας ομόλογα ώστε να κρατηθούν σταθερές οι τιμές. Ποια είναι όμως τα συμπεράσματα; Βραχυπρόθεσμες δεν γίνονται, μόνο μακροπρόθεσμες. Κρατήστε την λέξη πληθωρισμός. Θα επιβαρυνθεί η αξία των ομολόγων μακράς διάρκειας. Θα δημιουργηθεί ένα υφεσιακό τοπίο. Τα χρηματιστήρια έχουν μια απόδοση 10% σε ένα βάθος χρόνου, αλλά αυτή την στιγμή οι αποτιμήσεις δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει μεταβλητότητα, αλλά είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι ώστε να αυξηθούν οι συντάξεις των πελατών μας», όπως υπογράμμισε ο κ. Σαραντινός.

Στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια, ο κ. Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής και Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Global Wealth, περιέγραψε αρχικά το προφίλ του Ομίλου: «Το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για εμάς, με το dual listing στο Χ.Α. Παράλληλα, προχωράμε σε επέκταση μέσω συνεργασιών. Η Global Wealth Group PLC, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από το 2022, ηγείται ως στρατηγικός επενδυτής στον νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (3 εκατ. λιρών) της Wealthyhood, της πρωτοποριακής επενδυτικής εφαρμογής με έδρα το Λονδίνο». Και συνέχισε: «Όσο διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο με νέους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι αποδόσεις αυξάνονται, καθώς είμαστε το μοναδικό dark green fund που επενδύει στα υδροηλεκτρικά πάρκα στην Ελλάδα». Παράλληλα, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες του #ocin25, απηύθυνε το εξής κάλεσμα: «Δημιουργήστε το δικό σας tailor-made fund, σχεδιασμένο αποκλειστικά για εσάς. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η μορφή αυτή διαχείρισης των περιουσιακών σας στοιχείων και των επιχειρήσεών σας (…) Αξιοποιήστε το ενεργητικό του ασφαλιστικού σας ταμείου μέσω ενός εξατομικευμένου αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς υπάρχουν πλεονεκτήματα, όπως: ευελιξία σε επίπεδο διαχείρισης, διαφάνεια και αξιοπιστία, χαμηλότερα κόστη λειτουργίας, ενδεδειγμένο επενδυτικό όχημα και φορολογικά πλεονεκτήματα».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Ευάγγελου Χαρατσή, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο οποίος μίλησε για το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στην ελληνική ναυτιλία. «Η εταιρεία μας είναι ο διαχειριστής του ναυτιλιακού επαγγελματικού ταμείου Τσάκου, που συστάθηκε το 2019. Ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση, και παραμένει το μοναδικό στον χώρο της ναυτιλίας, και ένα ακόμη χαρακτηριστικό του είναι ότι η πλειοψηφία των ασφαλισμένων είναι αλλοδαποί ναυτικοί. Υπήρχε μια επιφυλακτικότητα στην αρχή από τους ασφαλισμένους, αλλά το εμπιστεύτηκαν, και τους δικαίωσε. Το ενεργητικό του βρίσκεται στα 12 εκατ. ευρώ. Φέτος, συμμετέχουμε για τρίτη χρονιά στο συνέδριο. Αυτήν τη χρονιά, δεν θα μιλήσουμε για τα προβλήματα του κλάδου, αλλά θα εστιάσουμε στο τι ήταν αυτό που μας βοήθησε και τι προτείνουμε σε άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η διαπίστωση είναι ότι η πλειοψηφία των Τ.Ε.Α. αντιμετωπίζει τις μετοχές ως υψηλού ρίσκου, και οι τοποθετήσεις σε μετοχές στα Τ.Ε.Α. βρίσκονται κάτω από το 20%. Σύμφωνα με την ΤτΕ, από τα 2,5 δισ. ευρώ των Τ.Ε.Α. τα 425 εκατ. ευρώ ήταν τοποθετημένα σε μετοχές. Αυτό είναι αντίθετο με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και με την τάση να οδεύουν για χαμηλότερα, οι αποδόσεις στα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι χαμηλές. Ο Όμιλος Τσάκου, από συστάσεως, αποφάσισε να ακολουθήσει μια επενδυτική λογική προς το αμερικάνικο πρότυπο, περίπου 60-70% σε μετοχές. Είναι επιθετικό; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι», σημείωσε ο κ. Χαρατσής.

Άννα Ευθυμίου: «Το Τ.Ε.Κ.Α. όχημα αποταμίευσης για τη νέα γενιά, τα Τ.Ε.Α. να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ασφαλιστική αποταμίευση»

Ύστερα από ένα διάλειμμα, πραγματοποιήθηκε η ομιλία της κ. Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Από το 2020 και έπειτα, προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων, όπως το Τ.Ε.Κ.Α., που αποτελεί όχημα αποταμίευσης για τη νέα γενιά. Με τη συνεχή διαφάνεια, το Τ.Ε.Κ.Α. προσφέρει σταθερή και ασφαλή επιλογή για τη νέα γενιά εργαζόμενων. Η μεταρρύθμιση επίσης αφορά και την ενθάρρυνση των Τ.Ε.Α. με τον νόμο 5078/2023. Το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην αναμόρφωση του πλαισίου. Για πρώτη φορά, φτιάξαμε σύγχρονο νομοθέτημα λειτουργίας των Τ.Ε.Α. Ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Πρόκειται για έναν θεσμό που αφορά το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα ενισχύει τις συμπράξεις εργοδοτών και εργαζόμενων. Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, η αποταμίευση πρέπει να αποτελέσει επιλογή για τα νοικοκυριά. Το να δημιουργήσουμε έναν διάφανο συμπληρωματικό οργανισμό, όπου ο εργαζόμενος συμμετέχει στις επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί έναν στόχο. Αυτό που επιθυμούμε, επίσης, είναι η δημιουργία μεγάλων Τ.Ε.Α. και μεγαλύτερη κάλυψη των ασφαλισμένων. Επιθυμούμε να παρέχουμε μεγαλύτερες ευελιξίες. Θέλουμε τα Τ.Ε.Α. να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ασφαλιστική αποταμίευση. Με την ΤτΕ είμαστε σε στενή συνεργασία για να δούμε τι χρειάζεται να παρέχουμε και να επιλύσουμε νομοθετικά τα όποια προβλήματα. Είμαστε εδώ και σας ακούμε, και αναμένουμε τις προτάσεις. Πιστεύουμε στον θεσμικό διάλογο, για να δημιουργηθεί ένα στιβαρό πλαίσιο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Η ενίσχυση του θεσμού μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία εύρωστων ταμείων αποτελεί προτεραιότητα».

Τη σκυτάλη πήρε, στη συνέχεια, για την ομιλία του ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο τελευταίος, στον θεσμικό χαιρετισμό του στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης τόνισε: «Από τότε που πρωτοξεκίνησα το ταξίδι μου στο Επιμελητήριο, θυμάμαι να γίνονται εκδηλώσεις, συνέδρια, κλειστές συναντήσεις, white papers, non-papers κ.ά., πάντα γύρω από το θέμα της ασφάλισης, της απασχόλησης και, τελικά, της απελευθέρωσης του δυναμικού που κρύβει η ελληνική επιχειρηματικότητα, οι άνθρωποί μας, ο τόπος μας.

Πάρα πολλές φορές, βρέθηκα εμπλεκόμενος σε έργα επενδυτικά στο εξωτερικό, όπου συναντούσα θεσμικούς επενδυτές κολοσσιαίων διαστάσεων. Επρόκειτο για Επαγγελματικά Ταμεία άλλων χωρών που -δυστυχώς για εμάς- εξελίσσονται πιο γρήγορα, γίνονται πιο ανταγωνιστικά και ισχυρά και εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανθρώπων και των οικονομιών τους. Στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει και το πώς εξελίσσεται, αναγνωρίζουμε την αξία και την επίδραση που έχουν στο αύριο της οικονομίας».

Και συνέχισε: «Ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί εμπειρικά με εξαιρετική επιτυχία σε ανεπτυγμένες χώρες και οικονομίες, ένα σύστημα που εξασφαλίζει συνταξιοδοτική κάλυψη για όλους τους εργαζομένους και αντιμετωπίζει την αρνητική δυναμική του δημογραφικού μας, ένα σύστημα που αντιμετωπίζει μελλοντικές προκλήσεις με έναν τρόπο εξαιρετικά στοχευμένο και αποτελεσματικό, που δεν απαιτεί καμιά κρατική χρηματοδότηση και επιτρέπει σταδιακά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με σημαντική επίδραση σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, τότε μάλλον αυτό το σύστημα είναι μια ευκαιρία που δεν μπορούμε να χάσουμε».

Και κατέληξε: «Αξίζει να δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο δυναμικά. Η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί. Υποχρέωσή μας είναι να στηρίξουμε αυτό το σύστημα».

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και το Panel IV, με τίτλο «Γήρανση, Συνταξιοδοτική Αποταμίευση και Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός». Συντονιστής ήταν ο κ. Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος (Mega TV, Το Βήμα, ot.gr) και ομιλητές οι κ.κ. Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και Γεώργιος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Άνταμ Σμιθ, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στο πλαίσιο του Panel IV, η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις, ανέφερε: «Όταν μιλάμε για το δημογραφικό, το επίδικο είναι οι γεννήσεις. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας. Ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται. Έχουμε αρνητικό ισοζύγιο από το 2011. Υπερτερούν οι θάνατοι. Το 2,1 είναι το όριο αναπλήρωσης των γενεών, το 1,5 οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού, κι εμείς είμαστε πάνω από μια δεκαετία κάτω από αυτό το όριο, στο 1,3. Συνέβαλε σ’ αυτό και η μετανάστευση και το brain drain. Το 80% όσων έφυγαν κατευθύνθηκαν στο Η.Β. και τη Γερμανία. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός γηράσκει, με παράλληλη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Για να αλλάξει η εικόνα αυτή θα πρέπει κάθε έτος να ενσωματώνουμε 30.000 μετανάστες».

Ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είπε: «Το πρόβλημα της γήρανσης των πληθυσμών αποτέλεσε το έναυσμα για την αναδιαμόρφωση και συμπλήρωση των συστημάτων ασφάλισης. Τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη έχουν προχωρήσει εδώ και δεκαετίες στην υιοθέτηση αυτών των συστημάτων, ωστόσο στη χώρα μας δεν έγινε τίποτα. Τα μέσα ποσοστά αποθεματικών στις χώρες του ΟΟΣΑ αθροίζονται μεταξύ 80% και 120%. Εμείς αφήσαμε το σύστημα να είναι μόνο διανεμητικό. Το μόνο που έγινε είναι η θέσπιση του Τ.Ε.Κ.Α., το οποίο ωστόσο αποτελεί ένα μικρό μόνο βήμα. Τα 3 εκατομμύρια των συνταξιούχων βίωσαν τη μεγαλύτερη περικοπή που έχει καταγραφεί στον αναπτυγμένο κόσμο μεταπολεμικά.

Είναι πολύ σημαντικό να εδραιωθεί ο ρόλος των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Πρέπει να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη όσον αφορά τις αποδόσεις και το κόστος διαχείρισης. Πρέπει να γίνουν πολυκλαδικά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα απασχολούν μικρό εργατικό δυναμικό».

Ο κ. Γεώργιος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Άνταμ Σμιθ, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, επεσήμανε τα εξής: «Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός έχει αποδειχθεί ότι, σχεδόν σε όλες τις χώρες, οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών από τους πολίτες. Βλέπω πεδίο δόξης λαμπρό και για τα Επαγγελματικά Ταμεία και για το Τ.Ε.Κ.Α., ώστε να ενισχυθεί η επιμόρφωση των συμμετεχόντων ακόμα και μέσα από διαδικτυακά μαθήματα.

Αυτό που έδειξε η μελέτη μας για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι η διαφάνεια και η παροχή συνεχούς πληροφόρησης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη συμμετοχή των εργαζομένων στα Επαγγελματικά Ταμεία. Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν στο μυαλό τους να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη σύνταξη, λόγω των χαμηλών απολαβών. Οπότε τα Τ.Ε.Α. έχουν περιθώρια και ευκαιρίες για την προσέλκυση εργαζομένων μέσω και περαιτέρω πληροφόρησης και εκπαίδευσης».

Το τελευταίο Panel V είχε τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση ως εφαλτήριο του νέου κοινωνικού συμβολαίου στην αγορά εργασίας». Συντονιστής ήταν ο κ. Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής, Head of Content, ethosMEDIA, και ομιλητές οι κ.κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπρόσωπος του Προέδρου και Γραμματέας Οικονομικού στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Κατερίνα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος του Προέδρου και Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου στον Σ.Ε.Β., Δημήτριος Δημητρίου, Εκπρόσωπος του Προέδρου και Γενικός Γραμματέας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), και Γεώργιος Χότζογλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.).

Στο πλαίσιο του Panel V, ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπρόσωπος Προέδρου και Γραμματέας Οικονομικού, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), δήλωσε: «Το θέμα της ασφάλισης βρίσκεται στην κορωνίδα των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους. Τα Τ.Ε.Α. είναι ένας θεσμός που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο πρώτος πυλώνας, ο δημόσιος, θα είναι ο βασικός. Είναι απαραίτητος ο κοινωνικός διάλογος και η διαφάνεια για να μην υπάρχει επιφυλακτικότητα. Πιστεύουμε ότι τα Τ.Ε.Α. μπορούν να αναβαθμίσουν και τον ρόλο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα μπορούσε να γίνει ένα εθνικό Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που να χωρά όλους τους εργαζόμενους, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρού μεγέθους.

Η κ. Κατερίνα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος Προέδρου και Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), είπε: Ως Σ.Ε.Β., στηρίζουμε τα Τ.Ε.Α. και τον θεσμό. Πρόκειται για ένα εργαλείο κοινωνικής προόδου και πρέπει να προκύπτει από αμοιβαίες συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων. Ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Όλο αυτό το κομμάτι περνάει μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η πλειονότητα των εργαζομένων ανήκουν στα μεσαία στελέχη, που μπορούν να συμμετέχουν στα Τ.Ε.Α.». Επεσήμανε επίσης ότι πρέπει να εδραιωθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης, που αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα.

Ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, Εκπρόσωπος Προέδρου και Γενικός Γραμματέας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), τόνισε: «Το μεγάλο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε στην ελληνική οικονομία είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. Σίγουρα θα πρέπει να μεγαλώσουν τα υφιστάμενα Επαγγελματικά Ταμεία, για να υπάρχουν και καλύτερες παροχές. Είναι κάτι που βοηθάει και στην καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Μέσω των ταμείων αυτών μπορούν να ενισχυθούν και οι πραγματικές επενδύσεις στη χώρα.

Η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων περνάει μέσα από φορολογικά κίνητρα. Πρέπει οι επιχειρήσεις να πεισθούν να συγχωνευθούν αξιοποιώντας τα κίνητρα του νόμου. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν να μεγαλώσουν τα Τ.Ε.Α. και μέσα από συνεργασίες στο εξωτερικό».

Ο κ. Γεώργιος Χότζογλου, Πρόεδρος Δ.Σ., Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.), ανέφερε: «Είμαστε ίσως ο μοναδικός κλάδος που ακόμα και την εποχή των μνημονίων υπογράφαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατά την υπογραφή της τελευταίας σύμβασης, αποφασίσαμε τη δημιουργία Τ.Ε.Α., εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στην προσέλκυση εργατικού δυναμικού, που αυτήν τη στιγμή αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον κλάδο. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον ευρύτερο κλάδο.

Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Ακόμα και το Επαγγελματικό Ταμείο που ετοιμάζεται στον χώρο μας αντιμετωπίζεται καχύποπτα. Πρέπει να γίνει σημαντική ενημερωτική καμπάνια ώστε να πεισθούν οι ξενοδόχοι να συμμετέχουν και να πληρώνουν όντως τις εισφορές τους, ώστε να λειτουργήσει κανονικά το Τ.Ε.Α. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας».

Το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα, τα οποία ανέλυσαν οι κύριοι Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής, Head of Content, ethosMEDIA, και Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.).

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://ethosevents.eu/event/6o-synedrio-epangelmatikis-asfalisis/ όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn και YouTube.

