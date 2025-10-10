back to top
To 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της ΕΘΕ έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών διοργανώνει το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Το #famc25 θα επικεντρωθεί στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets, με εκπροσώπηση στο υψηλότερο επίπεδο από την πολιτική και θεσμική ηγεσία, αλλά και από την επενδυτική κοινότητα.

Θα συμμετέχουν ως ομιλητές η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο interim CEO του Υπερταμείου / Growthfund, ανώτατοι εκπρόσωποι φορέων της ελληνικής αγοράς και specialists από την Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

To Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών είναι το ετήσιο θεσμικό φόρουμ της αγοράς επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντησης και αναφοράς της ελληνικής θεσμικής κοινότητας, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον σημαντικό θεσμικό ρόλο της ΕΘΕ και αναβαθμίζοντας την παρουσία της ως ηγέτη σκέψης (thought leader) στην αγορά αλλά και ως θεσμικού συμβούλου κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και πολιτικών.

Δείτε στο πρόγραμμα αναλυτικά τη θεματολογία και τους ομιλητές.

