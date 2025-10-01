back to top
20 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

«Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών»: Ο Ed Deutschlander μαγεύει το κοινό στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Η αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς γέμισε ασφυκτικά κατά τη διάρκεια του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της GAMA στην Ελλάδα, που διοργάνωσαν η ΕΣΑΠΕ και η GAMA Global Hellas–Cyprus.

Το κοινό δεν ήθελε να χάσει ούτε στιγμή από την ομιλία του Ed Deutschlander, CEO της North Star Resource Group, με τίτλο «Τέσσερις δεκαετίες σοφίας και βέλτιστων πρακτικών».

Η ενέργεια στην αίθουσα ήταν απίστευτη – τα κινητά «πήραν φωτιά», καθώς οι συμμετέχοντες ήθελαν να καταγράψουν κάθε λέξη και να κρατήσουν σημειώσεις για τα όσα μοιράστηκε ο έμπειρος σύμβουλος.

Ο κ. Deutschlander εστίασε στη σημασία του χαρακτήρα, της υπευθυνότητας και της ευγνωμοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι υπεύθυνοι και λογικοί. «Αν εκτιμάς την οικογένειά σου ή την εκπαίδευσή σου, είσαι υπεύθυνος γι’ αυτά», τόνισε, εξηγώντας ότι η στάση αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Ένα ακόμα κεντρικό σημείο της ομιλίας ήταν η διαφορά ανάμεσα σε κοινότητες δοτών και ληπτών. Σύμφωνα με τον Deutschlander, οι κοινότητες που δίνουν και στηρίζουν προχωρούν πολύ πιο μακριά από εκείνες που περιορίζονται στην προσωπική τους ωφέλεια. «Doing well by doing good», όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι μια αρχή που αξίζει να υιοθετήσουν όλοι οι επαγγελματίες.

Η κορωνίδα της ομιλίας ήταν η ερώτηση που πρέπει να θέτει κάθε νέος επαγγελματίας στον εαυτό του: «Γιατί θέλεις να γίνεις χρηματοοικονομικός σύμβουλος;». Οι απαντήσεις, εξήγησε, συνδέονται με τα τέσσερα «I»: Impact (Επίδραση), Independence (Ανεξαρτησία), Intellectual Stimulation (Νοητική Διέγερση) και Income (Εισόδημα), που καθορίζουν την επαγγελματική πορεία και ικανοποίηση.

Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ανέφεραν ότι η ομιλία του κ. Deutschlander αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και πρακτικών ιδεών, ενώ το συνέδριο συνολικά πρόσφερε μοναδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, δικτύωσης και ανάπτυξης για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού χώρου.

Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και τις σημαντικές στιγμές από αυτήν την κορυφαία εκδήλωση για την ασφαλιστική αγορά.

