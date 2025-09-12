SENATUS: 3ο Franchise στην Ανατολική Μακεδονία για την Property Market

Το άνοιγμα της 3ης επίσημης Αντιπροσωπείας της Property Market στην Ανατολική Μακεδονία ανακοίνωσε η SENATUS, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως ακόμη ένα καθοριστικό βήμα στην έντονη αναπτυξιακή πορεία της μέσω franchise.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η propertymarket.gr τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό σε όλη την Ελλάδα και αποδεικνύει, ακόμη και σε περίοδο οικονομικών προκλήσεων, ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο προσφέρει στους συνεργάτες της υψηλή κερδοφορία και πολλαπλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η νέα σύμβαση franchise υπεγράφη μεταξύ του Franchisor της SENATUS Γιουμπάκη Ιωάννη και του Ελληνοελβετού επιχειρηματία Χρήστου Νεοφώτιστου Werner, ο οποίος αναλαμβάνει τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης της Property Market στον Δήμο Δράμας.

Ο κ. Νεοφώτιστος, που διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένη επαγγελματική και επιχειρηματική πορεία στην Ελβετία, δήλωσε: «Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και θέλοντας να επενδύσω στον κλάδο του real estate, πραγματοποίησα εκτενή έρευνα αγοράς. Με τους συνεργάτες μου καταλήξαμε στην propertymarket.gr, για το κύρος, την αξιοπιστία και τη μακρόχρονη εμπειρία της. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επενδύω στην κορυφαία εταιρεία μεσιτών της χώρας και που, μαζί, θα προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, επανακαθορίζοντας την αγορά ακινήτων στην περιοχή μας».

Σημειώνεται ότι οι αντιπρόσωποι της propertymarket.gr είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες που απολαμβάνουν τη συνεχή και εξατομικευμένη υποστήριξη της εταιρείας. Μέσω της συνεργασίας τους αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες ακίνητα και διεθνείς πελάτες, ενισχύουν άμεσα την τοπική τους αναγνώριση και καταξιώνονται στην κτηματαγορά. Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, καθώς η Property Market παρέχει διαρκή εκπαίδευση και σύγχρονη τεχνογνωσία.

«Με συνεχή παρουσία από το 1998, με 56 Πανελλήνια Χρυσά Βραβεία για την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της και με ένα ολοένα διευρυνόμενο δίκτυο, η Property Market παραμένει το No1 Franchise Μεσιτικών Γραφείων στην Ελλάδα. Το νέο άνοιγμα στη Δράμα αποτελεί μόνο μία από τις κινήσεις που προγραμματίζονται, καθώς η εταιρεία συνεχίζει υποδειγματικά, με σταθερότητα και όραμα την πανελλαδική ανάπτυξή της μέσω Franchise» καταλήγει η ανακοίνωση.