Νέοι ορίζοντες από σήμερα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Της Έλενας Ερμείδου

Νέοι ορίζοντες ανοίγονται από σημέρα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και τη μητρική της ΕΥΡΩΠΗ Holdings, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος Σωκράτης Κόκκαλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Μακρόπουλος κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιηθηκε σήμερα.

Με 150 εκατ. ίδια κεφάλαια και δείκτη φερεγγυότητας 403%, μετά την ΑΜΚ ύψους 28 εκατ. ευρώ, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δρομολογεί την περαιτέρω εξειδίκευση και διείσδυσή της σε επιμέρους κλάδους. Πρόκειται για τους κλάδους περιουσίας, οχημάτων -κυρίως στόλων-, αστικής ευθύνης, προσωπικών ατυχημάτων και υγείας, καθώς και εγγυήσεων – διαθέτοντας για την τελευταία περίπτωση άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στοχεύει σε παραγωγή 31 εκατ. ευρώ για το 2025, συνεργαζόμενη με υψηλού κύρους αντασφαλιστικές για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όπως τη Swiss Re. Ως προς τα κέρδη προ φόρων, ο φετινός στόχος της ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Με παρακαταθήκη την αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος και το πολύ καλό σταθμισμένο underwriting κινδύνων, η ασφαλιστική κινείται προς αύξηση παραγωγής στην αγορά της ανατολικής Ευρώπης -κυρίως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία-, συνεχίζοντας με τις ίδιες αξίες και έμφαση στη διαφάνεια.