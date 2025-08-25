Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Του Άρη Τούπη*

Η ασφάλιση δεν είναι κάτι που κάνουμε μία φορά και το ξεχνάμε. Είναι ένας μηχανισμός που αλλάζει μαζί μας, όπως αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Ας δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται σε κάθε στάδιο της ζωής και –πιο σημαντικό– τι μπορεί να χρειάζεσαι εσύ σήμερα, ανάλογα με τη θέση σου.

Νεαρή Ηλικία (20–30 έτη)

Αν είσαι νέος χωρίς οικογένεια, δεν χρειάζεσαι ακόμα ασφάλιση ζωής. Δεν έχεις κάποιον που εξαρτάται οικονομικά από εσένα.

Προτεραιότητα είναι η ασφάλιση υγείας, που σε καλύπτει πέρα από το δημόσιο ταμείο. Αν η εταιρία σου προσφέρει ομαδικό πρόγραμμα, το αξιοποιείς και συμπληρώνεις με ατομικό όπου χρειάζεται.

Η αποταμίευση/σύνταξη ξεκινά ιδανικά εδώ: ακόμα και 100€ τον μήνα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κεφάλαιο.

Σκέψου: Έχεις βάλει ένα μικρό ποσό στην άκρη για το μέλλον σου;

Δημιουργία Οικογένειας (30–45 έτη)

Αν έχεις οικογένεια ή δάνειο, τότε η ασφάλιση ζωής είναι απαραίτητη.

Υπολόγισε: Πόσα χρόνια θα ήθελες η οικογένειά σου να ζει χωρίς οικονομικό άγχος; Αν το ετήσιο κόστος ζωής είναι 25.000€, τότε χρειάζεσαι τουλάχιστον 150.000–200.000€ κάλυψης.

Η υγεία πρέπει να προστατεύει όλη την οικογένεια: ταμείο + ομαδικό πρόγραμμα + ατομικό. Ο σωστός συνδυασμός εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη με λογικό κόστος.

Η σύνταξη/αποταμίευση μπορεί να είναι γύρω στο 10–15% του εισοδήματός σου. Η αποταμίευση πλέον είναι οικογενειακή υπόθεση. Δεν αποταμιεύεις μόνο για εσένα, αλλά σε συνάρτηση με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου και τα παιδιά.

Σκέψου: Αν αύριο λείψεις, πόσα χρόνια θα μπορεί η οικογένειά σου να ζήσει χωρίς άγχος;

Ωριμότητα & Καριέρα (45–60 έτη)

Εδώ προστατεύεις ό,τι έχεις χτίσει: οικογένεια, σπίτι, καριέρα.

Η ασφάλιση υγείας γίνεται καθοριστική. Αξιολογείς το ταμείο, την ομαδική σου και συμπληρώνεις τα κενά (αν υπάρχει ομαδική ασφάλιση)

Η ασφάλιση ζωής συνεχίζει να σε προστατεύει, ειδικά αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Η σύνταξη/αποταμίευση πρέπει να δυναμώσει. Στόχευσε το 15–20% του εισοδήματος.

Σκέψου: Καλύπτεις πλήρως τις ανάγκες σου ή υπάρχουν κενά που στηρίζεσαι απλώς στην τύχη;

Συνταξιοδότηση & Τρίτη Ηλικία (60+ έτη)

Η υγεία είναι ο πρώτος σύμμαχος. Ελέγχεις αν οι καλύψεις σου συνεχίζουν να σε στηρίζουν και αν χρειάζεται προσαρμογή.

Η ασφάλιση υγείας είναι ο βασικός σου σύμμαχος.

Οι αποταμιεύσεις και η σύνταξη σου δίνουν ανεξαρτησία.

Η ασφάλιση ζωής πλέον λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο κληρονομιάς και στήριξης της επόμενης γενιάς.

Σκέψου: Έχεις κάνει τον σωστό σχεδιασμό ώστε να απολαμβάνεις την καθημερινότητα χωρίς άγχος; Έχεις εξασφαλίσει ότι τα παιδιά σου δεν θα κληρονομήσουν βάρη αλλά σιγουριά;

Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά να έχεις την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου.

*Ο Άρης Τούπης είναι συντονιστής Δικτύου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, σύμβουλος Στρατηγικής & Διαχείρισης Κινδύνων και διευθυντής καταστήματος της Allianz.