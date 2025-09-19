back to top
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Η Φιλίππα Μιχάλη και η NN Hellas στο TEDxAthens Salon «Longevity»

Την 1η Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα πραγματοποιηθεί το TEDxAthens Salon με θέμα «Longevity», μια εκδήλωση που φέρνει στο επίκεντρο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις μιας ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια.

Η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της NN Hellas, θα συμμετάσχει στο πάνελ, μοιραζόμενη τις απόψεις της για τον ρόλο της ασφάλισης και της προετοιμασίας στη διασφάλιση μιας μακροχρόνιας και ποιοτικής ζωής. Στο ίδιο πάνελ θα συμμετάσχει ο Dr. Joseph F. Coughlin, ιδρυτής του MIT AgeLab, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου. Επιπλέον, κορυφαίοι επιστήμονες όπως οι Dr. Mariam Elgabry, Dr. Stathis Gonos και Dr. Steve Allder θα μοιραστούν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η NN Hellas, με την ενεργή συμμετοχή της Φιλίππας Μιχάλη, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να πρωτοπορεί στον διάλογο για τη μακροζωία, προωθώντας την έννοια της ασφάλισης ως μέσο για ένα ασφαλές και ποιοτικό ταξίδι ζωής.

