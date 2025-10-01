back to top
20.8 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Η Δήμητρα Λύχρου και το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Editorial

Μετά από μια διαδρομή δεκαετιών στην Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, η Δήμητρα Λύχρου ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύκλο προσφοράς, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η 12ετής προεδρία της συνέπεσε με κρίσιμες καμπές για την αγορά: την οικονομική κρίση, τις ρυθμιστικές αλλαγές, την ψηφιοποίηση και τις νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Λύχρου υπήρξε σταθερή φωνή διεκδίκησης για τον ασφαλιστικό πράκτορα. Ενίσχυσε τον θεσμικό ρόλο της Ένωσης, προώθησε τον διάλογο με την Πολιτεία και ανέδειξε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των επαγγελματιών: την επαγγελματική τους υπόσταση, την ανάγκη θεσμικής θωράκισης, την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν στον καταναλωτή και στην ασφαλιστική αγορά συνολικά.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμβολή της στη διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας των ασφαλιστικών πρακτόρων. Σε μια περίοδο που η διαμεσολάβηση αντιμετώπισε πιέσεις και μετασχηματισμούς, κράτησε ζωντανή τη φωνή του κλάδου, οικοδομώντας γέφυρες με την αγορά και καλλιεργώντας ενότητα μεταξύ των μελών.

Το μήνυμά της στο τελευταίο editorial δεν είναι απλώς ένας προσωπικός αποχαιρετισμός· είναι μια υπενθύμιση ότι η ασφάλιση και η διαμεσολάβηση δεν προχωρούν μεμονωμένα, αλλά μέσα από συλλογικότητα, συνέργειες και θεσμική συνέχεια. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της: ότι η Ένωση δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας και θεσμικής συνέπειας.

- Advertisement -

Η αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου αφήνει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα θέτει τον πήχη ψηλά για όσους αναλαμβάνουν να συνεχίσουν το έργο. Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει μπροστά του νέες προκλήσεις– από την τεχνολογία μέχρι την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης– και το παράδειγμα της Λύχρου μπορεί να αποτελέσει οδηγό: συνέπεια, συλλογικότητα και προσήλωση στην αξία του θεσμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Με συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα η Δήμητρα Λύχρου ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο προσφοράς

Newsroom 3 -
«Φεύγω με την καρδιά γεμάτη. Με την ικανοποίηση ότι έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και με την πεποίθηση ότι η σκυτάλη περνά σε άξια χέρια»
Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3 -
Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Διαβάστε περισσότερα

H ΕΑΔΕ για την «Ημέρα του Ασφαλιστή»: 4 Εγγυήσεις για τον Ασφαλισμένο

Newsroom 3 -
Για «αφορμή να υπενθυμίσουμε τη διαχρονική συμβολή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία» κάνει λόγο η Πρόεδρος Δ. Λύχρου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Newsroom 3 -
Τι δείχνουν τα μοντέλα της Swiss Re για την ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1
Διαβάστε περισσότερα

Το τροχαίο στη Φιλοθέη αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς

Newsroom 3 -
Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα προστασίας για τον οδηγό όταν οι πράξεις του αποκτούν ποινικό χαρακτήρα
Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Newsroom 3 -
Τι αναφέρει η νέα έκθεση της GFIA, με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας»
Διαβάστε περισσότερα

Affidea neuraCare: Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία εγκαινιάστηκε στην Αθήνα

Newsroom 3 -
Το καινοτόμο δίκτυο συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία, ολιστική υποστήριξη και κλινική έρευνα, σε συνεργασία με την GE HealthCare και το ΕΚΠΑ
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διεθνείς Ειδήσεις

Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Τι δείχνουν τα μοντέλα της Swiss Re για την ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1
Αφιερώματα

Το τροχαίο στη Φιλοθέη αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα προστασίας για τον οδηγό όταν οι πράξεις του αποκτούν ποινικό χαρακτήρα
Διεθνείς Ειδήσεις

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Τι αναφέρει η νέα έκθεση της GFIA, με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας»
Υγεία

Affidea neuraCare: Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία εγκαινιάστηκε στην Αθήνα

Το καινοτόμο δίκτυο συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία, ολιστική υποστήριξη και κλινική έρευνα, σε συνεργασία με την GE HealthCare και το ΕΚΠΑ
Τα Νέα της Αγοράς

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα – Η πλατφόρμα που «γεννάει» τάσεις

Η πλατφόρμα έχει καθιερωθεί ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη σύνδεση των brands με το κοινό και προωθεί την αυθεντική επικοινωνία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.