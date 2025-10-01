Η Δήμητρα Λύχρου και το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Μετά από μια διαδρομή δεκαετιών στην Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, η Δήμητρα Λύχρου ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύκλο προσφοράς, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η 12ετής προεδρία της συνέπεσε με κρίσιμες καμπές για την αγορά: την οικονομική κρίση, τις ρυθμιστικές αλλαγές, την ψηφιοποίηση και τις νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Λύχρου υπήρξε σταθερή φωνή διεκδίκησης για τον ασφαλιστικό πράκτορα. Ενίσχυσε τον θεσμικό ρόλο της Ένωσης, προώθησε τον διάλογο με την Πολιτεία και ανέδειξε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των επαγγελματιών: την επαγγελματική τους υπόσταση, την ανάγκη θεσμικής θωράκισης, την αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν στον καταναλωτή και στην ασφαλιστική αγορά συνολικά.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμβολή της στη διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας των ασφαλιστικών πρακτόρων. Σε μια περίοδο που η διαμεσολάβηση αντιμετώπισε πιέσεις και μετασχηματισμούς, κράτησε ζωντανή τη φωνή του κλάδου, οικοδομώντας γέφυρες με την αγορά και καλλιεργώντας ενότητα μεταξύ των μελών.

Το μήνυμά της στο τελευταίο editorial δεν είναι απλώς ένας προσωπικός αποχαιρετισμός· είναι μια υπενθύμιση ότι η ασφάλιση και η διαμεσολάβηση δεν προχωρούν μεμονωμένα, αλλά μέσα από συλλογικότητα, συνέργειες και θεσμική συνέχεια. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της: ότι η Ένωση δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας και θεσμικής συνέπειας.

- Advertisement -

Η αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου αφήνει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα θέτει τον πήχη ψηλά για όσους αναλαμβάνουν να συνεχίσουν το έργο. Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει μπροστά του νέες προκλήσεις– από την τεχνολογία μέχρι την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης– και το παράδειγμα της Λύχρου μπορεί να αποτελέσει οδηγό: συνέπεια, συλλογικότητα και προσήλωση στην αξία του θεσμού.