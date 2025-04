H ERGO εξαγοράζει την Next Insurance αντί του ποσού των 2,6 δισ.

Συμφωνία για την εξαγοράς της NEXT Insurance από την Munich Re, υπέγραψαν η Munich Re και η NEXT Insurance. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η NEXT Insurance θα αποτελέσει μέρος της ERGO της κύριας ασφαλιστικής της Munich Re. Το αντίτιμο της συναλλαγής ορίστηκε στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το 100% των μετοχών της NEXT Insurance.

Η εν λόγω συναλλαγή σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για την ERGO, καθώς περισσότερες από 30 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις σε πάνωα πό 1.000 επαγγέλματα λειτουργούν στις ΗΠΑ αποτελώντας το 99% των εγχωρίων εταιρειών στις ΗΠΑ και το 44% του ΑΕΠ.

Η NEXT Insurance, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στο Palo Alto της Καλιφόρνια, είναι μια κορυφαία εταιρεία ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, προηγμένης τεχνολογίας, που εστιάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες των ιδιοκτητώνμικρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Σήμερα, η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 πελάτες με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2024 να φτάνουν στα 540 εκατομμύρια δολάρια.

Το κλείσιμο της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2025.