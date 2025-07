Insurance Europe: Ναι στην αναθεώρηση του προτύπου γνωστοποίησης εκπομπών

Σε διαβούλευση σχετικά με τις προτεινόμενες από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) τροποποιήσεις του IFRS (ΔΠΧΑ) S2, οι οποίες επιδιώκουν να διευκολύνουν τη γνωστοποίηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμμετείχε η Insurance Europe.

Οι ασφαλιστικές χαιρετίζουν ιδιαίτερα την αναγνώριση από το ISSB των προκλήσεων που περιβάλλουν τις γνωστοποιήσεις της κατηγορίας 15 του πεδίου εφαρμογής 3, ιδίως σε σχέση με τις εκπομπές που συνδέονται με την ασφάλιση (IAEs).

Ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος αναγνωρίζει πλήρως τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και τον ρόλο του στην ενεργοποίηση της κλιματικής μετάβασης, υποστηρίζει ότι οι μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των IAEs παραμένουν υποανάπτυκτες. Γι΄αυτό, προειδοποιεί, η πρόωρη εισαγωγή υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων IAEs ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει παραπλανητικά ή ασυνεπή δεδομένα, που μπορεί να εμποδίσουν, αντί να βοηθήσουν, την αποτελεσματική δράση για το κλίμα.

Στην τοποθέτησή της, η ασφαλιστική ένωση επισημαίνει επίσης:

Η Insurance Europe υποστηρίζει την απόφαση του ISSB να μην απαιτήσει την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των χρηματοδοτούμενων από συμβάσεις παραγώγων εκπομπών, λόγω της απουσίας ευρέως αποδεκτών μεθοδολογιών υπολογισμού.

Όσον αφορά τη χρήση συστημάτων ταξινόμησης κλάδων, οι ασφαλιστές υποστηρίζουν τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών λύσεων αντί του Παγκόσμιου Προτύπου Ταξινόμησης Κλάδων (GICS). Η ευελιξία αυτή αποφεύγει περιττές νομικές και κοστολογικές επιβαρύνσεις, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολυεθνικές οντότητες που ήδη διέπονται από άλλα πλαίσια.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες επικροτούν τις προτεινόμενες απαλλαγές δικαιοδοσίας, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα ρυθμιστικά περιβάλλοντα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθοδολογίες ή τιμές δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), όπου αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Η Insurance Europe τονίζει ότι, ενώ η ευελιξία αυτή είναι απαραίτητη για την επιχειρησιακή σκοπιμότητα, τα πρότυπα της IPCC πρέπει να παραμείνουν το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για να διατηρηθεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα.

Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες παροτρύνουν το ISSB να εφαρμόσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατό, ιδίως καθώς πολλές (αντ)ασφαλιστικές εργάζονται ήδη για την ευθυγράμμιση με το IFRS S2.

Διαβάστε την αναλυτική τοποθέτηση της Insurance Europe: Insurance Europe Final contribution to IFRS survey on Amendments to Greenhouse Gas Emissions Disclosures