Θ. Κοκκάλας, ERGO : Στόχος να μπούμε στην πεντάδα των πρώτων ασφαλιστικών

Ελενα Ερμείδου

Ολοκληρώθηκε σήμερα η συγχώνευση της δανέζικης ασφαλιστικής ταξιδίων Europæiske Rejseforsikring A/S και της νορβηγικής επιχείρησης ασφάλισης υγείας ERGO Forsikring AS, στο παρελθόν γνωστή ως Storebrand Helseforsikring AS. Οι δύο οντότητες από σήμερα τελούν σε μία ενιαία εταιρεία με την επωνυμία ERGO Forsikring A/S. Μέσω της έναρξης λειτουργίας της ERGO Forsikring A/S, η ERGO θα αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία των αντίστοιχων επιχειρήσεων σε όλη τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Με αυτή τη στρατηγική κίνηση, η ERGO δημιουργεί μια ειδική πλατφόρμα ανάπτυξης στην περιοχή των Σκανδιναβικών χωρών, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην τοπική αγορά και θέτοντας τα θεμέλια για ταχεία, κερδοφόρα ανάπτυξη σε όλη τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτλεί ορόσημο στην υλοποίηση της διεθνούς επιχειρηματικής μας στρατηγικής, καθώς στοχεύουμε να εδραιωθούμε μεταξύ των πέντε κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο Θοδωρής Κοκκάλς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO International AG και Διευθύνων Σύμβουλος Λειτουργιών της ERGO International, διαχειριζόμενος το διεθνές επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της ERGO Group AG. Προσθέτοντας πως με την έναρξη της ERGO Forsikring A/S, «θα συνδυάσουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στην τοπική αγορά, απελευθερώνοντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δυνατότητες συνέργειας στις Σκανδιναβικές χώρες».

Υγειονομική περίθαλψη και ταξιδιωτική ασφάλιση

Βασιζόμενη στα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των πρώην εταιρειών όσον αφορά την προσφορά προϊόντων και την τοποθέτηση στην αγορά, η ERGO Forsikring A/S θα επικεντρωθεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υγειονομικής περίθαλψης και ταξιδιωτικής ασφάλισης τόσο σε εταιρικούς όσο και σε πελάτες λιανικής. Μέσω των δύο οντοτήτων, η εταιρεία θα επωφεληθεί από κοινά δίκτυα διανομής και υφιστάμενες επιχειρηματικές σχέσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά και αξιοποιώντας ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και στις τρεις χώρες.

Η έδρα στην Κοπεγχάγη

Με έδρα την Κοπεγχάγη της Δανίας, η ERGO Forsikring A/S ενσωματώνει πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στις σκανδιναβικές ασφαλίσεις και απασχολεί σήμερα 176 υπαλλήλους σε όλη τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Κατά το οικονομικό έτος 2024, οι ERGO Forsikring AS και Europæiske Rejseforsikring A/S, έγραψαν περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ βάσει υπολογισμού ξένων ισοτιμιών και περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αντίστοιχα.

Νέες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια

Σε αυτή τη βάση, η ERGO Forsikring A/S έχει ορίσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τόσο το οργανικό όσο και το εξωτερικό δυναμικό ανάπτυξης. Παράλληλα, η ERGO Forsikring A/S σχεδιάζει νέες σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης και καινοτομίας.