ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για αποφάσεις της ΑΑΔΕ

Θεσμικοί φορείς

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος διαβιβάζει τις παρακάτω αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς ενημέρωση των μελών της:

α. την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α 1134/29.9.2025 απόφαση με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του ν. 5104/2024 (Α΄58) στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, φόρου πλοίων, τέλους αλιευτικών, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος, φόρου μερισμάτων, εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, δήλωσης ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης και οποιαδήποτε άλλης δήλωσης ή γνωστοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, δηλώσεων ειδικών φορολογιών έμμεσης φορολογίας, καθώς και δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης κεφαλαίου».

β. την υπ΄αριθμ. πρωτ.: Ε. 2085/30.9.2025 απόφαση με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε δικηγόρους στους οποίους έχει μεταφερθεί ύλη από τα δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5095/2024 (Α’40)».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κέλλυ Χατζηδημητρίου, Αναπλ. Δ/ντρια Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων (e.chatzidimitriou@eaee.gr).

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο: 2025 – 240394

