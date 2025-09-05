back to top
Άρχισε από τον Ευαγγελισμό η ψηφιοποίηση ιατρικών φακέλων

Newsroom 3

Υγεία

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Υγείας προχωρά η ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ. Με αφετηρία το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, άρχισε  η υλοποίηση του έργου ψηφιοποίησης των ιατρικών φακέλων ασθενών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιείται το έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς αφορά την καταγραφή και οργάνωση του ιατρικού ιστορικού εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή. Για αρχή υλοποιείται ο ψηφιακός φάκελος Υγείας για 200.000 ασθενείς στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Αναλυτικά, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας θα ψηφιοποιηθούν πάνω από 200.000 φυσικοί φάκελοι, που αντιστοιχούν σε περίπου 7 με 8 εκατομμύρια σελίδες ιατρικών εγγράφων, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Γρηγορόπουλος. Η πληροφορία αυτή θα ενσωματωθεί στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας κάθε ασθενούς, προσφέροντας στους γιατρούς άμεση και πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό χωρίς την ανάγκη αναζήτησης φυσικών αρχείων. Επιπλέον, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο που διαθέτει το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, διευκολύνοντας τη συνέχεια της φροντίδας σε διαφορετικές μονάδες υγείας.

Εθνικό Σχέδιο ψηφιοποίησης αρχείων σε 127 Νοσοκομεία

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση παραπεμπτικών, αποτελεσμάτων εξετάσεων, διαγνώσεων, απεικονιστικών δεδομένων και καρτελών ασθενών που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε 127 δημόσια νοσοκομεία. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στα 118 εκατομμύρια ευρώ, με κάθε ανάδοχο να λαμβάνει ποσό ύψους 14.725.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Την εκτέλεση του έργου έχουν αναλάβει οκτώ εταιρείες και κοινοπραξίες, μεταξύ των οποίων οι Vodafone, Ιντρακάτ, ΟΤΕ, Uni Systems, Γκλόμπιτελ, Netcompany-Intrasoft-Qualco, Nova-Profile και Μυτιληναίος.

