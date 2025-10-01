Affidea neuraCare: Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία εγκαινιάστηκε στην Αθήνα

Μια νέα εποχή για τη νευρολογική φροντίδα αρχίζει με την ίδρυση του Affidea neuraCare, του πρώτου δικτύου Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία. Η Αθήνα φιλοξενεί το πρώτο κέντρο του δικτύου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης.

Η Affidea, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος διαγνωστικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, παρουσίασε το neuraCare ως μια καινοτόμα πλατφόρμα που συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία, ολιστική υποστήριξη και κλινική έρευνα. Το δίκτυο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ασθενοκεντρική φροντίδα, καθώς παθήσεις όπως η άνοια, η Πάρκινσον, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας και η επιληψία παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στην Ευρώπη.

Ναυαρχίδα στην Αθήνα με διεθνή τεχνολογική υποδομή

Το πρώτο κέντρο του δικτύου στην Αθήνα στεγάζεται σε εγκαταστάσεις άνω των 1.500 τ.μ. και προσφέρει πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από πρόληψη και διάγνωση έως θεραπεία και παρακολούθηση. Επίσης, το κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως είναι το PET/CT Omni Legend και τον Μαγνητικό Τομογράφο Signa Hero 3T της GE HealthCare, ενώ ενσωματώνει ψηφιακές λύσεις και τηλεϊατρική για συνεχή γνωστική αξιολόγηση.

Ευρωπαϊκή επέκταση και στρατηγικές συνεργασίες

Το neuraCare αποτελεί επένδυση εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει την ίδρυση επτά κέντρων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με επόμενους σταθμούς το Λονδίνο και τη Βαρσοβία. Η στρατηγική συνεργασία με τη GE HealthCare ενισχύει την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου, ενώ η σύμπραξη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση σε νευρολογικές παθήσεις.

