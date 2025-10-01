back to top
20.8 C
Athens
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Affidea neuraCare: Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία εγκαινιάστηκε στην Αθήνα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Μια νέα εποχή για τη νευρολογική φροντίδα αρχίζει με την ίδρυση του Affidea neuraCare, του πρώτου δικτύου Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία. Η Αθήνα φιλοξενεί το πρώτο κέντρο του δικτύου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης.

Η Affidea, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος διαγνωστικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, παρουσίασε το neuraCare ως μια καινοτόμα πλατφόρμα που συνδυάζει ιατρική τεχνογνωσία, ολιστική υποστήριξη και κλινική έρευνα. Το δίκτυο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για ασθενοκεντρική φροντίδα, καθώς παθήσεις όπως η άνοια, η Πάρκινσον, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας και η επιληψία παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στην Ευρώπη.

- Advertisement -

Ναυαρχίδα στην Αθήνα με διεθνή τεχνολογική υποδομή

Το πρώτο κέντρο του δικτύου στην Αθήνα στεγάζεται σε εγκαταστάσεις άνω των 1.500 τ.μ. και προσφέρει πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από πρόληψη και διάγνωση έως θεραπεία και παρακολούθηση. Επίσης, το κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως είναι το PET/CT Omni Legend και τον Μαγνητικό Τομογράφο Signa Hero 3T της GE HealthCare, ενώ ενσωματώνει ψηφιακές λύσεις και τηλεϊατρική για συνεχή γνωστική αξιολόγηση.

- Advertisement -

Ευρωπαϊκή επέκταση και στρατηγικές συνεργασίες

Το neuraCare αποτελεί επένδυση εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπει την ίδρυση επτά κέντρων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με επόμενους σταθμούς το Λονδίνο και τη Βαρσοβία. Η στρατηγική συνεργασία με τη GE HealthCare ενισχύει την τεχνολογική υπεροχή του δικτύου, ενώ η σύμπραξη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση σε νευρολογικές παθήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Brocare Insurance επενδύει στη Μάνη με νέο γραφείο στη Στούπα

Newsroom 3 -
Από το 2023 η Brocare έχει προχωρήσει σε 14 εξαγορές γραφείων, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα καρδιάς: 25 χρόνια δράσης για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Newsroom 3 -
Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς τιμάται κάθε χρόνο στις 29/9, με στόχο την ευαισθητοποίηση για την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως
Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Υγείας αναμορφώνει τους οργανισμούς λειτουργίας των νοσοκομείων

Newsroom 3 -
Οι νέοι οργανισμοί θα επανακαθορίσουν τα υφιστάμενα πλαίσια, που είχαν διαμορφωθεί υπό τις δημοσιονομικές πιέσεις της περιόδου 2012-2013
Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Newsroom 3 -
Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων 
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Newsroom 3 -
Τι δείχνουν τα μοντέλα της Swiss Re για την ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1
Διαβάστε περισσότερα

Το τροχαίο στη Φιλοθέη αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς

Newsroom 3 -
Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα προστασίας για τον οδηγό όταν οι πράξεις του αποκτούν ποινικό χαρακτήρα
Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Newsroom 3 -
Τι αναφέρει η νέα έκθεση της GFIA, με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας»
Διαβάστε περισσότερα

Η Δήμητρα Λύχρου και το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Newsroom 3 -
Η αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου αφήνει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα θέτει τον πήχη ψηλά για τη συνέχεια
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διεθνείς Ειδήσεις

Νέα μηνύματα για τους underwriters ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Τι δείχνουν τα μοντέλα της Swiss Re για την ευρεία χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1
Αφιερώματα

Το τροχαίο στη Φιλοθέη αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό που αφορά χιλιάδες οδηγούς

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απόλυτη ασπίδα προστασίας για τον οδηγό όταν οι πράξεις του αποκτούν ποινικό χαρακτήρα
Διεθνείς Ειδήσεις

Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία καλεί σε κοινή δράση για να καλυφθούν τα κενά προστασίας

Τι αναφέρει η νέα έκθεση της GFIA, με τίτλο «Δρόμοι προς την προστασία: από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες της ασφαλισιμότητας»
Editorial

Η Δήμητρα Λύχρου και το αποτύπωμά της στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Η αποχώρηση της Δήμητρας Λύχρου αφήνει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα θέτει τον πήχη ψηλά για τη συνέχεια
Τα Νέα της Αγοράς

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα – Η πλατφόρμα που «γεννάει» τάσεις

Η πλατφόρμα έχει καθιερωθεί ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη σύνδεση των brands με το κοινό και προωθεί την αυθεντική επικοινωνία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.