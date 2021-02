ERGO: Φροντίζουµε τον εαυτό µας, με ετήσιο check up

Παρά τις αρκετές δυσκολίες που έφερε η πανδηµία στη ζωή µας, µπορούµε να πούµε ότι αποκοµίσαµε και κάτι θετικό: να εκτιµούµε και να σεβόµαστε τόσο την ψυχική όσο και τη σωµατική υγεία µας, που πολλές φορές στη ρουτίνα της καθηµερινότητας θυσιάζουµε, προκειµένου να φέρουµε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις και τις εκκρεµότητες µας.

Ένα ετήσιο check up και ένας πιο υγιής τρόπος ζωής µπορούν σταδιακά να βελτιώσουν την υγεία µας. Με ένα check up µπορούµε να αποκτήσουµε ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς για να έχουµε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να συγκρίνουµε τις γενικές εξετάσεις µας και βέβαια να έχουν οι γιατροί µας ένα ιστορικό, σε περίπτωση που χρειαστεί. Παράλληλα, ελαττώνοντας σιγά σιγά τις κακές συνήθειές µας, είτε αυτό λέγεται κάπνισµα είτε κακή διατροφή, είτε αλκοόλ, µπορούµε σε συνδυασµό µε το check up µας να βλέπουµε και ποσοτικά την πρόοδο των προσπαθειών µας.

Ένα ακόµα κίνητρο για να συνεχίσουµε να προσπαθούµε. Τι περιλαµβάνει ένα κλασικό check up; Τους παρακάτω ελέγχους:

• Γενική Αίµατος

• Ταχύτητα Καθίζησης

• Χοληστερίνη

• Τριγλυκερίδια

• Σάκχαρο

• Ουρικό οξύ

• LDL

• HDL

• Γενική Ούρων.

Επιπλέον, οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν ετησίως Τεστ ΠΑΠ και βάσει των οδηγιών του γιατρού τους υπέρηχο στήθους ή µαστογραφία. Οι άντρες από την ηλικία των 50 και µετά θα πρέπει να κάνουν έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη. Και τα δύο φύλα καλό είναι από τα 20 και µετά και ανά δεκαετία να κάνουν έναν έλεγχο καρδιάς. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι το να «επιβραβεύουµε» τον εαυτό µας µετά από µια µέρα σκληρής δουλειάς µε λιπαρό φαγητό, αλκοόλ, κάπνισµα και καθιστική ζωή δεν είναι σωστή πρακτική που την «αξίζουµε».

Είναι η εύκολη λύση για να αντιµετωπίσουµε προσωρινά το στρες, την κούραση και το άγχος µας, που όµως συσσωρεύεται και εντέλει αποτυπώνεται στις εξετάσεις µας. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, το 30%-50% των περιπτώσεων καρκίνου διεθνώς θα µπορούσε να αποτραπεί, αν υπήρχε η πρόληψη, δηλαδή οι ιατρικές εξετάσεις που οφείλουµε να εντάξουµε στις ετήσιες «υποχρεώσεις» µας. Πολλές ασθένειες θα µπορούσαν, επίσης, να είχαν καλύτερη εξέλιξη και οι ασθενείς να αποφύγουν υπέρµετρη επιβάρυνση της υγείας τους. Με πανδηµία ή χωρίς, η κάθε ηλικία έχει τις χάρες της, τις όµορφες στιγµές της. Για να τις χαρούµε όµως πρέπει να αισθανόµαστε, αλλά και να είµαστε υγιείς. Το δικό µας έργο είναι να εξασφαλίζουµε την υγεία σας. Το δικό σας, να την παρακολουθείτε τακτικά και να την προστατεύετε. Γιατί, όπως είπε και ο Βενιαµίν Φρανκλίνος «ο καλύτερος γιατρός είναι αυτός που δίνει τα λιγότερα φάρµακα». Και αυτό για να το πετύχουµε χρειαζόµαστε την πρόληψη.

Πηγή: ergo blog