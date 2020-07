Munich Re: Στα 27 δισ. οι ασφαλισμένες ζημίες

της Ελενας Ερμείδου

Συνολικές οικονομικές ζημιές ύψους 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ καταγράφονται μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ελαφρά λιγότερες του μέσου όρου τριακονταετίας, που είναι τα 74 δισεκατομμύρια με τις προσαρμογές στον πληθωρισμό.

Οι ασφαλισμένες ζημιές διαμορφώνονται στα 27 δισεκατομμύρια, υψηλότερες των συνηθισμένων που είναι τα 20 δισεκατομμύρια λόγω της μεγάλης έκθεσης της στα καταστροφικά συμβάντα στην Βόρεια Αμερική.

Στις ζημιές η Βόρεια Αμερική έχει το 47% των συνολικών ζημιών και το 82% των ασφαλισμένων ζημιών πάνω από το μέσο όρο που είναι στο 35% και 60%. Σε αντίθεση χαμηλότερα καταγράφονται τα επίπεδα ζημιών για την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή.

Συνολικά 2.900 άνθρωποι έχασαν την ζωής από συμβάντα φυσικών καταστροφών το πρώτο εξάμηνο του 2020, λιγότεροι του μέσου όρους τριακονταετίας και δεκαετία.

Ο κόσμος χρειάζεται να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να μειωθούν οι εκπομπές του φαινομένου του θερμοκηπίου με στόχο να περιοριστούν οι απώλειες τονίζει ο Τorsten Jeworrek Member of the Board of Management στην Munich Re.