Μασκ προς Ευρώπη: Γεννάτε γιατί… χανόσαστε

Κοινοποιώντας στο X έναν δημογραφικό χάρτη της Ευρώπης «στο κόκκινο», ο Έλον Μασκ θέτει το ζήτημα της υπογεννητικότητας και καλεί τους πολίτες της να κάνουν μεγάλες οικογένειες. «Είτε η Ευρώπη θα ξεκινήσει να κάνει μεγάλες οικογένειες είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν όλη η Γηραιά Ήπειρος -παραδόξως και η Τουρκία- είναι κόκκινη, δηλαδή αναμένεται από 1 έως 1,5 παιδί από κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Πορτοκαλί (1,5-1,9 παιδιά) εμφανίζονται η Γαλλία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και οι περισσότερες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενώ πράσινο (1,9-2,1 παιδιά), δηλαδή κοντά στον ρυθμό αντικατάστασης του πληθυσμού, είναι μόνο το Κόσοβο.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025