KPMG: Κορυφαία ποιότητα στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η KPMG ανακοίνωσε την ανακήρυξή της στην 1η θέση της βαθμολογίας για τη συνολική ποιότητα στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμφωνα με την έκθεση της Source Global Research «Αντιλήψεις για την Συμβουλευτική στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» (Perceptions of Consulting in Financial Services).

Η έκθεση κατατάσσει τις 13 εταιρείες σύμφωνα με την αναγνώρισή τους από 1 866 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι αποτελούνται από άμεσους και έμμεσους πελάτες και δυνητικούς πελάτες για χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες κατέταξαν τις εταιρείες σύμφωνα με την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξία τους.

Ο Jim Liddy, Πρόεδρος των Παγκόσμιων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην KPMG International ανέφερε σχετικά με την κατάταξη:

«Νιώθουμε δικαιωμένοι για την αναγνώρισή μας από τον κλάδο, και αυτό μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε κορυφαίες λύσεις και τεχνογνωσία με στόχο να την μοιραστούμε με τους πελάτες μας. Οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν μια πρωτοφανή ευκαιρία στην σύγχρονη διασυνδεδεμένη αγορά, αντιμετωπίζουν όμως και μεγάλες προκλήσεις λόγω των ξεπερασμένων υποδομών τους αλλά και των εταιρειών που εισάγουν την καινοτομία στον κλάδο. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα να βλέπουμε τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες μας να αναγνωρίζουν την ηγετική μας θέση σε αυτόν τον σημαντικό τομέα».

Οι εταιρείες κατατάχθηκαν με βάση μια σειρά παραγόντων, με την KPMG να ηγείται στα εξής: καινοτόμος προσέγγιση, διαχείριση λογαριασμών, μεθοδολογία, ποιότητα στην ηγεσία σκέψης και εύρος υπηρεσιών. Φέτος, η KPMG πρόσθεσε 8 μονάδες στο θετικό συναίσθημα, καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση μεταξύ των υπόλοιπων εταιρειών που αξιολογήθηκαν.

Η Source Global Research ανέφερε συγκεκριμένα τη διαχείριση λογαριασμών ως σημαντικό παράγοντα στην γενική βαθμολογία μιας εταιρείας: «… πολλοί πελάτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκονται εν τω μέσω προγραμμάτων μετασχηματισμού, τα οποία απαιτούν από την κάθε εταιρεία να αξιοποιήσει όλο το εύρος των διαθέσιμων δεξιοτήτων για να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των πελατών, με τον καλό διαχειριστή λογαριασμών να διευκολύνει την πρόσβαση στο πλήρες εύρος των δυνατοτήτων μιας εταιρείας, ενώ ένας κακός διαχειριστής λειτουργεί απλά ως φύλακας».

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντας να βαθμολογήσουν τις εταιρείες με βάση 13 υπηρεσίες, αναδεικνύοντας μία εταιρεία ως κορυφαία με βάση τη βαθμολογία σε όλες τις υπηρεσίες.

Η KPMG επιλέχθηκε πρώτη για την γενική ποιότητά της με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις εξής 13 υπηρεσίες:

— Επιχειρηματική στρατηγική (Business strategy)

— Χρηματοοικονομική διαχείριση (Financial management)

— Διαχείριση κινδύνων (Risk Management)

— Κανονιστικό έργο (Regulatory-driven work)

— Ξεπερασμένη τεχνολογία (Legacy technology)

— Ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital transformation)

— Άλλος (μη ψηφιακός) μετασχηματισμός (Other (non-digital) transformation)

— Αξιοποίηση της ρομποτικής (Taking advantage of robotics)

— Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Taking advantage of Artificial Intelligence)

— Δεδομένα & ανάλυση (Data & analytics)

— Πωλήσεις & marketing (Sales & marketing)

— Ανθρώπινο δυναμικό & διαχείριση αλλαγών (HR & change management)

— Λειτουργική βελτίωση (Operational improvement)

Τα αποτελέσματα βασίζονται στις απαντήσεις 1 866 συμμετεχόντων σε μια έρευνα μεταξύ υψηλόβαθμων πελατών συμβουλευτικών εταιρειών και παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Perceptions of Consulting in Financial Services» που δημοσίευσε η Source Global Research. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Source και την έρευνά της μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.sourceglobalresearch.com.