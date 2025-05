KPMG: Oι 2 μεγαλύτερες προκλήσεις στην εφαρμογή της ΑΙ στον ασφαλιστικό κλάδο

Έλλειψη εμπιστοσύνης και διαχείριση δεδομένων ως κρίσιμες προκλήσεις στον μετασχηματισμό του ασφαλιστικού κλάδου μέσω της ΤΝ σύμφωνα με έκθεση της KPMG

Η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παραμένει σημαντικό εμπόδιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το 46% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία της ΤΝ, ενώ μόνο το 25% δηλώνει ότι την εμπιστεύεται πλήρως εντός του οργανισμού

Το 75% των στελεχών ανησυχεί ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούν σήμερα στην ΤΝ ενδέχεται να καταστούν σύντομα παρωχημένες

Η διαχείριση δεδομένων αποτελεί τον σημαντικότερο φραγμό για την κλιμάκωση της ΤΝ στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με το 72% των ερωτηθέντων

Οι ενεργειακές απαιτήσεις της ΤΝ έρχονται σε σύγκρουση με τους στόχους βιωσιμότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, με το 72% να δηλώνει ότι δυσκολεύεται να εξισορροπήσει την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας με τις δεσμεύσεις τους για βιωσιμότητα

Η KPMG International παρουσιάζει τη νέα της παγκόσμια έρευνα με τίτλο “Intelligent Industries: Blueprints for Creating Value through AI-Driven Transformation”.

Η νέα έκθεση αποτελεί μέρος μιας σειράς από οκτώ κλαδικές εκθέσεις που βασίζονται σε έρευνα με σχεδόν 1.400 ηγετικά στελέχη σε βασικές αγορές και τομείς διεθνώς, περιλαμβανομένου του ασφαλιστικού κλάδου. Στόχος είναι να καταγραφούν τα βήματα που ακολουθούν οι οργανισμοί ώστε να ξεπεράσουν τις παραδοσιακές προκλήσεις και να προετοιμαστούν για ένα μέλλον βασισμένο στην TN.

Η έρευνα της KPMG εστιάζει σε βάθος στον ασφαλιστικό τομέα, καταγράφοντας τις βασικές δυνατότητες που απαιτούνται ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς με επίκεντρο τον πελάτη και ενισχυμένες από την TN. Παρότι οι ευκαιρίες είναι μεγάλες και πολλές εταιρείες επιθυμούν να ξεπεράσουν το στάδιο της τεχνολογικής «υπερβολής», εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή της TN.

Προβλήματα όπως παρωχημένα συστήματα, καθιερωμένες πρακτικές εργασίας, ανησυχίες για τους κινδύνους της TN και τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια, καθώς και η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων, μπορούν να επιβραδύνουν την πρόοδο. Η ανάλυση της KPMG παρέχει έναν στρατηγικό «οδικό χάρτη» που επιτρέπει την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, μέσα από τρεις φάσεις μετασχηματισμού: Enable (Ενεργοποίηση), Embed (Ενσωμάτωση), Evolve (Εξέλιξη).

«Οι ηγέτες στον ασφαλιστικό κλάδο χρειάζονται μια σαφή στρατηγική για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την TN και να πετύχουν βιώσιμο μετασχηματισμό. Αυτό προϋποθέτει όχι μόνο την ενσωμάτωση της TN στα υπάρχοντα συστήματα, αλλά και την καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και προσαρμοστικότητας. Μόνο έτσι θα μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας εξατομικευμένες και αποδοτικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Frank Pfaffenzeller, Global Head of Insurance, KPMG International. «Είναι επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της TN και να τροποποιήσουμε αναλόγως το επιχειρησιακό μας μοντέλο.»

O Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείες που επιδιώκουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μέσα από το πλαίσιο Intelligent Insurance της KPMG, υποστηρίζουμε τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΤΝ σε τρία στάδια: Enable, Embed και Evolve. Από την πιλοτική εφαρμογή και τον σχεδιασμό υπεύθυνων χρήσεων, μέχρι την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε κρίσιμες λειτουργίες και τη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα, την εμπειρία πελάτη και την ευελιξία των ασφαλιστικών οργανισμών. Η επιτυχής υιοθέτηση της ΤΝ απαιτεί τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ισχυρή διακυβέρνηση, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και εμπιστοσύνη.»

Η έρευνα τονίζει την ανάγκη για ωρίμανση σε όλα τα στάδια του μετασχηματισμού, διευρύνοντας τις δυνατότητες που συνθέτουν τα θεμέλια, τις λειτουργίες και τα επίπεδα οργάνωσης ενός οργανισμού. Παρότι η έκθεση εστιάζει στο αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας, δεν παραλείπει και τις «ήπιες» δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία αξίας μέσα από οποιονδήποτε μετασχηματισμό με πυρήνα την ΤΝ.

Ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα σημείωσε ότι «Οι ασφαλιστές πειραματίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης της. Η ΤΝ είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο που μπορεί να επιταχύνει την πρόοδο, να βελτιώσει την απόδοση των επιχειρήσεων και να παρέχει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη συμβολή και τον αντίκτυπό τους.

Καθώς κλιμακώνεται η ΤΝ, οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, η συμμόρφωση και η αξιολόγηση των ωφελειών. Η διαλειτουργική ευθυγράμμιση και η αποτελεσματική αλληλεπίδραση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.»

Επιπλέον, η KPMG υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός στρατηγικού οδικού χάρτη που να ενσωματώνει τις πρωτοβουλίες ΤΝ σε όλο τον οργανισμό, διασφαλίζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα και ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Η έκθεση προτείνει στις ασφαλιστικές εταιρείες να αναπτύξουν ισχυρά πλαίσια ΤΝ για να ορίσουν πρότυπα λογοδοσίας, να διαχειριστούν κινδύνους και να ενσωματώσουν τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της ΤΝ. Παράλληλα, συστήνεται η επένδυση σε προηγμένα μέτρα ασφάλειας και η υιοθέτηση εργαλείων συνεχούς ελέγχου των μοντέλων ΤΝ, ώστε να εντοπίζονται προκαταλήψεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία και η συμμόρφωση.

Το μήνυμα προς την ηγεσία είναι σαφές: «Ο μετασχηματισμός σε έναν «έξυπνο» οργανισμό είναι μία συνεχής πορεία, και ο ρόλος της ηγεσίας είναι καταλυτικός. Οι προσπάθειες των ηγετών είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας και τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού ικανού να αξιοποιεί τις δυνατότητες της ΤΝ — σήμερα και στο μέλλον», δήλωσε ο Adrian Clamp, Global Head, Connected Enterprise, KPMG International.