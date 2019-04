3o Health Innovation Conference: «Εντός Απριλίου οι διαπραγματεύσεις στα νέα φάρμακα»

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης θα δημοσιευθούν εντός του Απριλίου, με την ανάρτηση της πρώτης Θετικής Λίστας, που συντάχθηκε υπό το νέο καθεστώς. Την ανακοίνωση έκανε ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, Γιάννης Ποδηματάς, από το βήμα του 3ου Health Innovation Conference (#hic19) που οργάνωσε με επιτυχία η Ethos Events, σε συνεργασία με τον ενημερωτικό ιστότοπο www.virus.com.gr και το περιοδικό Pharma&Health Business (www.phb.com.gr) για την Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας.

«Η καινοτομία είναι παρούσα και μας επέτρεψε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά», τόνισε από το βήμα του 3ου HealthInnovationConference, ο Μάκης Παπαταξιάρχης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος, Πρόεδρος του PhRMAInnovationForum και Πρόεδρος του AmChamPharmaceuticalCommittee ξεκαθάρισε πως αν και η καινοτομία στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται και ως «θέμα παζαριού», η αξία της δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Δεν παρέλειψε, όμως, να αναφερθεί και στην πίεση που ασκούν στους πληθυσμούς τα κόστη των φαρμάκων, τα οποία εκτιμάται ότι θα φθάσουν παγκοσμίως το 2023 το 1,5 τρισ. δολάρια. Κατά τον κ. Παπαταξιάρχη, οι λύσεις θα έρθουν μόνο μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικά όσους φέρνουν καινοτομία.

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του διεθνούς συστήματος προτύπων GS1 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Στα οφέλη, από την εφαρμογή του προτύπου που επιτρέπει στα συστήματα του νοσοκομείου και την εφοδιαστική αλυσίδα να «μιλάνε την ίδια γλώσσα», αναφέρθηκε επιγραμματικά ο Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Director, Standards&Solutions, GS1 AssociationGreece. Ειδικότερα:

μειώθηκε χρόνος σε χειρουργεία

μειώθηκε ο χρόνος του προσωπικού σε γραφειοκρατικές διαδικασίες

αυξάνοντας το νοσηλευτικό χρόνο

βελτιώθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα

περιορίσθηκε το κόστος

βελτιώθηκε η ασφάλεια των ασθενών

«Γλιτώσαμε για παράδειγμα, 30.000 ευρώ το 2018 από υλικά που ήταν έτοιμα να λήξουν», ανέφερε από την πλευρά του οΣωτήρης Τσιάφος-Τσιάρας, Στρατιωτικός Φαρμακοποιός, MScLogistics&SupplyChain Management και Project manager. Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα γνώσης του αναλυτικού κόστους των υλικών ανά είδος επέμβασης. Παράλληλα, οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερα από τις νοσηλεύτριες, υπάρχει λιγότερο cross checking μετά το χειρουργείο, ενώ διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Συντελείται, δε, μια αλλαγή κουλτούρας.

Αποζημίωση καινοτομίας στην Υγεία με βάση την αξία

Τη δύσκολη εξίσωση της διασφάλισης της πρόσβασης στην καινοτομία και της βιωσιμότητα του συστήματος υγείας συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο δεύτερο πάνελ του 3ου Health Innovation Conference.

«Δειλά – δειλά μοντέρνα συστήματα αποζημίωσης, που στηρίζονται στην τεχνολογία, εφαρμόζονται κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά έρχονται και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, Υπεύθυνος της Προγραμματικής Ενότητας «Αλληλεγγύη» της ΝΔ. Όπως εκτίμησε, στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιγράψουμε καλές πρακτικές του εξωτερικού. Αναφερόμενος στο μοντέλο των συμφωνιών επιμερισμού κόστος, ο κ. Κοντοζαμάνης διευκρίνισε ότι στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορείς να υλοποιηθούν τέτοιου είδους συμφωνίες. «Ο νόμος, όμως, αλλάζει με νόμο και είναι κάτι που θα δούμε στην επόμενη κυβέρνηση», προσέθεσε. «Σε μια ολοκληρωμένη φαρμακευτική πολιτική, αν τα λεφτά του clawback και του rebate επενδύονταν, αυτό θα ήταν ένα πεδίο συζήτησης. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές συσκευασίες ώστε να περιοριστεί «αναίμακτα» η φαρμακευτική δαπάνη και τα λεφτά να επανεπενδυθούν», δήλωσε ο Πάνος Μινογιάννης, Γενικός Διευθυντής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Κατά το Δρ. Αθανάσιο Ν. Χαλαζωνίτη, Συντονιστή Διευθυντή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”, η συζήτηση θα πρέπει να αφορά και στην έγκυρη διάγνωση, «με τον εκάστοτε κρατικό φορέα, όπως ο ΕΟΠΥΥ, να παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε όσους τη χρειάζονται». «Αυτό που πρέπει να αναζητά μια κοινωνία είναι πως θα αφομοιώσει την καινοτομία, με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο», σημείωσε ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, GroupCommercialExecutiveDirector της AFFIDEA. Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ομίλου με έναν φορέα που βοηθάει στην κλινική αξιοποίηση δεδομένων.

«Η αδυναμία συναινέσεων, σε συνδυασμό με την επιβολή οριζόντιων μέτρων δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Η αναγνώριση του προβλήματος είναι και το πιο σημαντικό βήμα προς τη λύση», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, AbbVieP harmaceuticals.

Όπως τονίζει ο κ. Αποστολίδης «δεν θα υπάρξει βιώσιμο Σύστημα Υγείας αν δεν υπάρχει αυτάρκης φαρμακευτική δαπάνη».

Μια συνεκτική πολιτική φαρμάκου πρέπει να κινηθεί σε 5 άξονες, κατά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AbbVie:

1.Προσδιορισμός του ύψους που καθιστά τη φαρμακευτική δαπάνη στοιχειωδώς αυτάρκη.

2.Μέτρηση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από κάθε εφαρμοζόμενη πολιτική.

3.Προσδιορισμός ενός δίκαιου τρόπου επιμερισμού της επιβάρυνσης ανάμεσα σε πολιτεία και επιχειρήσεις ώστε να συμφωνήσουμε στο που βρίσκονται τα όρια της συνυπευθυνότητας.

4.Ρεαλιστικά κίνητρα ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα των πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται.

5.Αξιοποίηση εργαλείων από τη διεθνή πρακτική που τεκμηριώνουν με αντικειμενικό τρόπο τις ανάγκες διεύρυνσης της υφιστάμενης φαρμακευτικής δαπάνης (π.χ. HorizonScanning).

Νέος κατάλογος με τα φάρμακα που αποζημιώνονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα δημοσιευθεί εντός του μηνός, όπως υποστήριξε από το βήμα του 3ου HIC, ο Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, Γιάννης Ποδηματάς.

Η διαπραγμάτευση για τα μισά φάρμακα που έχουν έρθει στην Επιτροπή έχει ολοκληρωθεί, υποστήριξε ο κ. Ποδηματάς, στο πλαίσιο της συζήτησης που έκλεισε τις εργασίες του Συνεδρίου, δηλώνοντας πως η νέα Θετική Λίστα θα αναρτηθεί μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα, ανέφερε πως θα αναζητείται τρόπος ώστε γίνεται ενημέρωση για τα εν λόγω σκευάσματα πριν την ανάρτηση του Θετικού Καταλόγου, αναρτώντας για παράδειγμα την εισήγηση προς τον Υπουργό. Περισσότερα από 100 είναι τα φάρμακα που περιμένουν να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής HTA και Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Καθηγητή Α.Π.Θ., Δ. Κούβελα.

Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου την έκδοση συμπληρωματικών λιστών για κάθε φάρμακο και δεν θα πρέπει η αγορά να αναμένει την ενιαία λίστα. Εξέφρασε ωστόσο το προβληματισμό της φαρμακοβιομηχανίας, «πως μπορούμε να συζητάμε για αξιολόγηση από τη μία και για clawback από την άλλη». «Τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρήθηκαν. Βάσει των δικών μας στοιχείων έχουν υποβληθεί κάτι λιγότερο από 100 αιτήσεις, αρκετές από αυτές έχουν ξεπεράσει τον ορίζοντα των 180 ημερών. «Βλέπω έναν κίνδυνο μποτιλιαρίσματος στη διαπραγμάτευση», εκτίμησε.

Επιπλέον, τόσο ο κ. Παπαδημητρίου όσο και οι εκπρόσωποι της πολιτείας ανέφεραν πως και είναι σε καλό σημείο οι συζητήσεις που αφορούν στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου για τις κλινικές μελέτες. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και το κίνητρο της απαλλαγής από το clawback για τις εταιρίες που διενεργούν κλινικές μελέτες.

«Το ζήτημα είναι να μη δουν οι ασθενείς το κενό στην πρόσβαση τους στις θεραπείες, να μεγαλώνει πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», σημείωσε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, Π. Αποστολίδης. Πρότεινε, δε, να επιταχύνονται οι διαδικασίες για τα φάρμακα που είναι εγκεκριμένα από ΕΜΑ και ΕΟΦ. «Δε νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψη του «μη χείρον, βέλτιστον». Όλοι μιλάν για διεύρυνση παραμέτρων, ένα σύστημα πολύ πιο ευέλικτο», ανέφερε ο Δρ. ΕμμανουήλΑλεξανδράκης,AdjunctProfessor και Επικεφαλής Ανάπτυξης Ερευνών στο Ινστιτούτο WifOR.

Τόσο ο κ. Ποδηματάς όσο και ο κ. Κούβελας υπογράμμισαν την ανάγκη δημοσίευσης των αποτελεσμάτων όλων των κλινικών μελετών, που πέρα από τη διαφάνεια συμβάλει και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, πρακτική που δεν είναι αυτονόητη ή ευρέως διαδεδομένη.

