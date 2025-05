Καμία πρόοδος στην αδυναμία πρόσβασης στα φάρμακα στην Ευρώπη

Σταθερά ασθμαίνει η Ευρώπη ως προς τη προσβασιμότητα στα φάρμακα και η EFPIA εκπέμπει SOS με βάση νέα στοιχεία για ταχεία δράση. Τα στοιχεία προέκυψαν από δύο εκθέσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε βάρος των Ευρωπαίων, αλλά και τις ανισότητες ανάλογα με το που αυτοί κατοικούν.

ίναι πως ο δείκτης 2024 Patients W.A.I.T. Indicator καταδεικνύει επίμονες, σημαντικές διαφορές στην πρόσβαση σε νέα φάρμακα μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η δε έκθεση CRA Report on the Root Causes of Unavailability and Delay to Innovative Medicines προσδιορίζει τους πολυάριθμους αλληλένδετους λόγους πίσω από τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.

