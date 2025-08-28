Υπουργείο Μεταφορών: Εξετάσεις για συμβούλους ασφαλούς οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

back to top
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για την αρχική χορήγηση, ανανέωση και επέκταση ισχύος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές (ADR), την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο e-mail: dem@yme.gov.gr  το αργότερο έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Οδηγίες για την παρουσία των υποψηφίων στο κτήριο του Υπουργείου:

  • Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις, κατά την είσοδό τους στο κτήριο, εισέρχονται υποχρεωτικά μέσω της μαγνητικής πύλης ελέγχου.
  • Εντός του αμφιθέατρου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το φαγητό και το ποτό.
  • Στους χώρους του Υπουργείου γίνεται χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV), με αποκλειστικό σκοπό την προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων. Ειδικότεροι όροι λειτουργίας του συστήματος CCTV παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην ιστοσελίδα: https://www.yme.gov.gr/oroi-xrisis

Δείτε το σχετικό αρχείο: 6465ΧΘΞ-ΘΧΨ_2025_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΕΓΕΙΑ

