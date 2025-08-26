back to top
26.5 C
Athens
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικού πράκτορα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκπαίδευση

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εξ αποστάσεως προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει συνολικά 30 διδακτικές ώρες.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπως έχει ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και στην Αθήνα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

- Advertisement -

Η κατοχή του πιστοποιητικού, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο όσων επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο τηλέφωνο 2310 492 270 ή μέσω email: edu@intersalonica.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το νερό Άσκιον «απογειώνεται» με την AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Newsroom 3 -
Η AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μεταφέρει τη γεύση και την καθαρότητα του νερού Βλάστης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα της ψηφιακής ευθύνης: Τι φέρνει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τις ασφαλιστικές

Newsroom 3 -
Για την ασφαλιστική αγορά, η προσαρμογή στις επιταγές του DORA συνιστά στρατηγική επένδυση στον πυρήνα της εμπιστοσύνης
Διαβάστε περισσότερα

H ΤτΕ προειδοποιεί για την JSC Dallbogg

Newsroom 3 -
Η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα έκδοσης συμβολαίων στην Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ΤτΕ: Η MEGA Brokers προετοιμάζει τους υποψήφιους διαμεσολαβητές

Newsroom 3 -
Οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος και σεμινάρια προετοιμασίας προσφέρει στους υποψηφίους η MEGA Brokers
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Pricefox: Τα λάθη και οι πραγματικές ανάγκες των νέων οδηγών στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών επισημαίνει ότι οι νέοι οδηγοί συχνά βιάζονται να κάνουν την πρώτη επιλογή και πέφτουν σε παγίδες που μπορεί να κοστίσουν ακριβά
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ: Η αξιοπρεπής διαβίωση στο επίκεντρο ασφαλιστικών και άλλων διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος

Newsroom 3 -
Στοχευμένη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και αυξήσεις σε επιδόματα-συντάξεις ζητά η ΕΣΑμεΑ από τον πρωθυπουργό
Διαβάστε περισσότερα

Η παγίδα της άδειας πόλης και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα

Newsroom 3 -
Με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αισθάνονται πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Κι όμως, τα στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο
Διαβάστε περισσότερα

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΕΚΑ – Νέες μειώσεις εισφορών και σύστημα ΗΡΙΔΑΝΟΣ για ασφάλεια-υγεία στην εργασία

Newsroom 3 -
Δείτε την παρουσίαση του νομοσχεδίου μέσα από τις 16+1 ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Finddoctors.gov.gr: Ο Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πύλη για δωρεάν ιατρικά ραντεβού

Η πρωτοβουλία ενισχύει την προσβασιμότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ωστόσο η ενημέρωση του κοινού, κατά τον Ά. Σκέρτσο, παραμένει περιορισμένη
Επικαιρότητα

Αναβαθμίζονται τα ΤΕΠ του Ιπποκράτειου – Επίσκεψη του πρωθυπουργού

Το νέο ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να μετατραπεί σε υπερσύγχρονο κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας για την Αττική
Αυτοκίνητο

Pricefox: Τα λάθη και οι πραγματικές ανάγκες των νέων οδηγών στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών επισημαίνει ότι οι νέοι οδηγοί συχνά βιάζονται να κάνουν την πρώτη επιλογή και πέφτουν σε παγίδες που μπορεί να κοστίσουν ακριβά
Θεσμικοί φορείς

ΔΕΘ: Η αξιοπρεπής διαβίωση στο επίκεντρο ασφαλιστικών και άλλων διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος

Στοχευμένη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και αυξήσεις σε επιδόματα-συντάξεις ζητά η ΕΣΑμεΑ από τον πρωθυπουργό
Απόψεις

Η παγίδα της άδειας πόλης και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα

Με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αισθάνονται πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Κι όμως, τα στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.