Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικού πράκτορα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εξ αποστάσεως προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει συνολικά 30 διδακτικές ώρες.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπως έχει ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και στην Αθήνα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

- Advertisement -

Η κατοχή του πιστοποιητικού, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο όσων επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο τηλέφωνο 2310 492 270 ή μέσω email: edu@intersalonica.gr.