Πιστοποίηση ΤτΕ: Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις του Ηρακλείου Κρήτης

Newsroom 3

Διαμεσολάβηση

Ενόψει των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων της 20ής Σεπτεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τους καταλόγους των υποψηφίων και σχετικές οδηγίες:

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

 

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων  οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

 

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων  οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

ΤτΕ: +3,8% το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β΄ 3μηνο

Newsroom 3 -
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ, έναντι 2.543 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο
Προετοιμασία από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα

Newsroom 3 -
Το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΤτΕ θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2025
Εξετάσεις διαμεσολαβητών ΤτΕ: Οδηγίες της Mega Brokers για νέους υποψηφίους

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσφέρει χρηστικές πληροφορίες και σεμινάρια προετοιμασίας για τις προσεχείς (11-12/10) εξετάσεις της Θεσσαλονίκης
Τα τρία μέτωπα των ασφαλιστικών υγείας

Newsroom 3 -
Τα θέματα με τον Δείκτη Υγείας, τις αποζημιώσεις και τον καθορισμό των ασφαλίστρων βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο...
Σημαντική αύξηση αποδοχών και εισφορών από υπερωρίες-αργίες καταγράφει το ΥΕΚΑ

Newsroom 3 -
Τα στοιχεία 4μήνου αποδεικνύουν, κατά τη Ν. Κεραμέως, ότι η έξυπνη ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους ωφελεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης

Newsroom 3 -
Δικαιούχοι της άδειας, που χορηγείται για έως 4 ημέρες, είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Ενημέρωση ΕΑΕΕ για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Newsroom 3 -
Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με οδηγίες συμπλήρωσης της σχετικής δήλωσης
Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Newsroom 3 -
Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
Επικαιρότητα

Σημαντική αύξηση αποδοχών και εισφορών από υπερωρίες-αργίες καταγράφει το ΥΕΚΑ

Τα στοιχεία 4μήνου αποδεικνύουν, κατά τη Ν. Κεραμέως, ότι η έξυπνη ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους ωφελεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία
Θεσμικοί φορείς

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης

Δικαιούχοι της άδειας, που χορηγείται για έως 4 ημέρες, είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Θεσμικοί φορείς

Ενημέρωση ΕΑΕΕ για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με οδηγίες συμπλήρωσης της σχετικής δήλωσης
Υγεία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Μηχάνημα αιχμής για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του πνεύμονα

Το νέο μηχάνημα υπερήχων είναι από τα πρώτα που εγκαθίστανται στη χώρα και μάλιστα σε περίοδο αυξημένων αναγκών της κλινικής
Ανασφάλιστος

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
