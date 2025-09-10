Πιστοποίηση ΤτΕ: Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις του Ηρακλείου Κρήτης

Ενόψει των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων της 20ής Σεπτεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τους καταλόγους των υποψηφίων και σχετικές οδηγίες:

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στο Ηράκλειο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου