Εξετάσεις διαμεσολαβητών ΤτΕ: Οδηγίες της Mega Brokers για νέους υποψηφίους

Newsroom 3

Εκπαίδευση

Η Mega Brokers εξέδωσε οδηγίες προς νέους υποψήφιους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για τις προσεχείς εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.

Η Mega Brokers συστήνει στους υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες για κάθε εξέταση, προκειμένου να μη χάσουν τις προθεσμίες, ενώ επίσης ενημερώνει για τα online σεμινάρια προετοιμασίας που διοργανώνει.

Αιτήσεις – προθεσμίες

• Εξετάσεις για Ασφαλιστικούς Πράκτορες στις 11 Οκτωβρίου 2025

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11.00, ενώ για την καταβολή του παράβολου η Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την αίτηση συμμετοχής: https://forms.bankofgreece.gr/exams.aspx?city=Athens&exam=AP

• Εξετάσεις για Μεσίτες Ασφαλίσεων στις 12 Οκτωβρίου 2025

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 ενώ για την καταβολή του παράβολου η Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την αίτηση συμμετοχής: https://forms.bankofgreece.gr/exams.aspx?city=Thessaloniki&exam=MAA&redirected=true

• Εξετάσεις για Επενδυτικά Προϊόντα Βασισμένα σε Ασφάλιση στις 12 Οκτωβρίου 2025

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 ενώ για την καταβολή του παράβολου η Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την αίτηση συμμετοχής: https://forms.bankofgreece.gr/exams.aspx?city=Thessaloniki&exam=EPA&redirected=true

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Σεμινάρια προετοιμασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για τα σεμινάρια προετοιμασίας, αφού κάνουν αίτηση και λάβουν κωδικό, θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημα και τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email, αριθμός αίτησης, ΑΦΜ, αριθμός κινητού) στο  training@megabrokers.gr  μέχρι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 για να λάβετε το link για την δήλωση συμμετοχής.

 

