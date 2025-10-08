back to top
Το ΤΜΕΔΕ αλλάζει πίστα

Επαγγελματικά Ταμεία

Μπορεί να πέρασε «στα ψιλά γράμματα», αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΜΕΔΕ για το 2024 αφηγούνται μια πραγματική ιστορία μεταμόρφωσης.

Το Ταμείο, που άλλοτε θεωρούνταν το θεσμικό υποσύνολο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, σήμερα καταγράφει αύξηση στο EBITDA κατά +18,9% και ενίσχυση των εσόδων από εγγυητικές επιστολές κατά +11,2%.

Ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή τη θετική πορεία;

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος, ο οποίος, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του ΤΜΕΔΕ, έχουν συμβάλει ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια στη θεαματική άνοδο των μεγεθών του φορέα.

Ο πρόεδρος, μεθοδικός, σταθερός αλλά και αποφασιστικός, πέτυχε όχι μόνο να κρατήσει το ΤΜΕΔΕ όρθιο σε δύσκολες εποχές, αλλά και να το εξελίξει σε έναν σύγχρονο, ψηφιακά προσανατολισμένο Όμιλο, με ρόλο που ξεπερνάει τα στενά όρια του εγγυοδοτικού ταμείου και αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης του τεχνικού κόσμου και των νέων επιστημόνων.

Και όλα αυτά χωρίς θορυβώδεις και βαρυσήμαντες δηλώσεις, αλλά με πράξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

