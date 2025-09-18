Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ έρχεται 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ), με θέμα: «Αλγοριθμική διοίκηση στις εργασιακές σχέσεις & προστασία περιεχομένου και υπόστασης της σύμβασης εργασίας».

Το συνέδριο, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, θα λάβει χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης (Τσιμισκή 29). Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου: edeka-21sinedrio-26-9-2025-prosklisi-programma