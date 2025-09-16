THE NEW ERA OF LEADERSHIP: Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus έρχεται ανανεωμένο

Η GAMA Hellas – Cyprus, σε συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 12ο ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Η εκδήλωση υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου σκέφτονται, ηγούνται και εμπνέουν τις ομάδες τους, προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή τους επαγγελματική δράση.

Φέτος, το συνέδριο έρχεται ανανεωμένο, με θεματολογία που εστιάζει στο πώς οι δεξιότητες και το ταλέντο μετατρέπονται σε πραγματική επιρροή και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές, διαδραστικές συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα των κλασικών παρουσιάσεων, αναδεικνύοντας την ουσία της ηγεσίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Μια από τις πιο αναμενόμενες στιγμές θα είναι -μεταξύ άλλων- η ομιλία του Θοδωρή Σπηλιώτη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης CEO», όπου μέσα από μια σύγχρονη, σατιρική ματιά στον επιχειρηματικό κόσμο και τα μάτια του εμβληματικού ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών, αναδεικνύεται πώς η δημιουργικότητα και το ταλέντο μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Παράλληλα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κίντζιο, θα συμμετάσχει σε μια ανοιχτή, αυθόρμητη συζήτηση για θέματα management που συνήθως μένουν κρυφά, χωρίς θεωρητικές αοριστίες και διπλωματικές κορώνες.

Η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του GAMA Global’s LAMP, φέρνοντας την παγκόσμια εμπειρία ηγεσίας στην ελληνική και κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την πλατφόρμα εγγραφών. Για περαιτέρω πληροφορίες, η ΕΣΑΠΕ είναι διαθέσιμη μέσω email στο info@esape.gr ή τηλεφωνικά στο 2109242707.

Το συνέδριο υπόσχεται να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου, προσφέροντας έμπνευση, γνώση και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινή τους επαγγελματική πρακτική.