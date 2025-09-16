back to top
23.4 C
Athens
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

THE NEW ERA OF LEADERSHIP: Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο της GAMA Hellas – Cyprus έρχεται ανανεωμένο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Η GAMA Hellas – Cyprus, σε συνεργασία με την ΕΣΑΠΕ, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 12ο ετήσιο Συνέδριο Ηγεσίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Η εκδήλωση υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου σκέφτονται, ηγούνται και εμπνέουν τις ομάδες τους, προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή τους επαγγελματική δράση.

- Advertisement -

Φέτος, το συνέδριο έρχεται ανανεωμένο, με θεματολογία που εστιάζει στο πώς οι δεξιότητες και το ταλέντο μετατρέπονται σε πραγματική επιρροή και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές, διαδραστικές συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα των κλασικών παρουσιάσεων, αναδεικνύοντας την ουσία της ηγεσίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

- Advertisement -

Μια από τις πιο αναμενόμενες στιγμές θα είναι -μεταξύ άλλων- η ομιλία του Θοδωρή Σπηλιώτη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης CEO», όπου μέσα από μια σύγχρονη, σατιρική ματιά στον επιχειρηματικό κόσμο και τα μάτια του εμβληματικού ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών, αναδεικνύεται πώς η δημιουργικότητα και το ταλέντο μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Παράλληλα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κίντζιο, θα συμμετάσχει σε μια ανοιχτή, αυθόρμητη συζήτηση για θέματα management που συνήθως μένουν κρυφά, χωρίς θεωρητικές αοριστίες και διπλωματικές κορώνες.

Η διοργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του GAMA Global’s LAMP, φέρνοντας την παγκόσμια εμπειρία ηγεσίας στην ελληνική και κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την πλατφόρμα εγγραφών. Για περαιτέρω πληροφορίες, η ΕΣΑΠΕ είναι διαθέσιμη μέσω email στο info@esape.gr ή τηλεφωνικά στο 2109242707.

Το συνέδριο υπόσχεται να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου, προσφέροντας έμπνευση, γνώση και πρακτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινή τους επαγγελματική πρακτική.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αναδιάρθρωση στη Δύναμις Ασφαλιστική μετά την αποχώρηση Ευσταθόπουλου

Newsroom 3 -
Οι σημαντικές αλλαγές στη διοικητική ομάδα αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά τα GAMA Global Awards σε Ελλάδα και Κύπρο

Newsroom 3 -
Οι δύο χώρες υποδέχονται την 1η Οκτωβρίου έναν θεσμό διεθνούς κύρους, που αναγνωρίζει την αριστεία στον ασφαλιστικό-χρηματοοικονομικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο «Ηγεσία και Πωλήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» από την ΕΣΑΠΕ

Newsroom 3 -
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις, 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2025 (15:00 – 18:20), σε υβριδικό περιβάλλον
Διαβάστε περισσότερα

Το FCEM World Congress για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ηγεσία έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Ηγέτιδες από 70+ χώρες συναντιούνται 3-5 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ενισχύει τη διοικητική της ομάδα η Εθνική Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Ο Α. Αϊλαμάκης αναλαμβάνει Chief Strategy & Transformation Officer και ο Α. Δένδης Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων
Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί από Τραπεζικός έγινα Ασφαλιστής

Newsroom 3 -
Απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του κ. Μελά Γιαννιώτη, στο υπό έκδοση βιβλίο «Καπνέμποροι και Καπνασφαλιστές»
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρούσα για 6η χρονιά στα γήπεδα της Super League

Newsroom 3 -
Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει την υγεία, την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα – αξίες που ανήκουν στην εταιρική της φιλοσοφία
Διαβάστε περισσότερα

Γκρίζα σύννεφα πάνω από τα cat bonds

Newsroom 3 -
Παρέμβαση της ESMA φέρνει τα πάνω κάτω στις αγορές, αυξάνοντας τον κίνδυνο των ρευστοποιήσεων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Ξεχωρίζουν...

Vivian Lab: Με νέα χρηματοδότηση, δημιουργεί τον πρώτο AI Coach για την εμμηνόπαυση και τη μακροζωία

Το Vivian Lab συγκέντρωσε €850.000 σε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής την Eleven VC και τη συμμετοχή καταξιωμένων επενδυτών
Αυτοκίνητο

Ασφάλεια αυτοκινήτου: 6 καλύψεις που μπορούν να σε γλιτώσουν από χιλιάδες ευρώ

Η Pricefox αναλύει πόσο θα κόστιζαν χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου διάφορες συχνές επισκευές
Στελέχη & Μετακινήσεις

Ενισχύει τη διοικητική της ομάδα η Εθνική Ασφαλιστική

Ο Α. Αϊλαμάκης αναλαμβάνει Chief Strategy & Transformation Officer και ο Α. Δένδης Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων
Απόψεις

Πώς και γιατί από Τραπεζικός έγινα Ασφαλιστής

Απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του κ. Μελά Γιαννιώτη, στο υπό έκδοση βιβλίο «Καπνέμποροι και Καπνασφαλιστές»
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ παρούσα για 6η χρονιά στα γήπεδα της Super League

Για την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει την υγεία, την προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα – αξίες που ανήκουν στην εταιρική της φιλοσοφία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.