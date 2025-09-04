Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Την παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς παρουσιάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, διαπιστώνοντας συνολική αύξηση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, στα 2,9 δισ. ευρώ.

Στους επιμέρους κλάδους καταγράφηκαν:

Σύνολο παραγωγής Ασφαλίσεων Ζωής: 1.323.520.058,45 ευρώ (-3,9%) και

Σύνολο παραγωγής Ασφαλίσεων κατά Ζημιών: 1.580.123.201,66 ευρώ (+9,7%) Eκ των οποίων Αστική Ευθύνη Οχημάτων: 419.818.626,31 ευρώ (+5,8%).



