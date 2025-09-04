back to top
26.5 C
Athens
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Στα 2,9 δισ. αυξήθηκε η ασφαλιστική παραγωγή 6μήνου

Newsroom 3

Την παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς παρουσιάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, διαπιστώνοντας συνολική αύξηση 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, στα 2,9 δισ. ευρώ.

Στους επιμέρους κλάδους καταγράφηκαν:

  • Σύνολο παραγωγής Ασφαλίσεων Ζωής: 1.323.520.058,45 ευρώ (-3,9%) και
  • Σύνολο παραγωγής Ασφαλίσεων κατά Ζημιών: 1.580.123.201,66 ευρώ (+9,7%)
    • Eκ των οποίων Αστική Ευθύνη Οχημάτων: 419.818.626,31 ευρώ (+5,8%).

Διαβάστε τη μελέτη της ΕΑΕΕ: 2025 – 240044 – Εγκύκλιοι

