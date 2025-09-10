Σημαντική αύξηση αποδοχών και εισφορών από υπερωρίες-αργίες καταγράφει το ΥΕΚΑ

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις αποδοχές των εργαζομένων από υπερωρίες, υπερεργασία, νυκτερινά και αργίες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά την εφαρμογή του μέτρου σύμφωνα με το οποίο o υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται επί του ωρομισθίου που αντιστοιχεί στην οκτάωρη εργασία, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024. Για το ίδιο διάστημα, οι αποδοχές από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά 31% και τα αντίστοιχα έσοδα από εισφορές παρουσιάζονται αυξημένα κατά 43%.

«Η προσπάθειά μας να μειώνουμε διαρκώς το μη μισθολογικό́ κόστος είναι διαρκής και συστηματική́» δηλώνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι: «Η αποτελεσματικότητα του μέτρου που αφορά στην κατάργηση των προσαυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά επιβεβαιώνεται από την ίδια την αγορά εργασίας. Τα θετικά στοιχεία του πρώτου τετραμήνου αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι η ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους με έξυπνο τρόπο επιστρέφει πολλαπλάσια οφέλη σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία. Και εντέλει ωφελεί σημαντικά το σύνολο της αγοράς εργασίας».

Παράλληλα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι τον Μάιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε υπερωρίες και υπερεργασία ήταν αυξημένες κατά 55% σε σχέση με τον Μάιο του 2024, τα δε έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από υπερωρίες / υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Μάιο του 2024. Επιπλέον, τον Μάιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε νυκτερινά και αργίες ήταν αυξημένες κατά 32% και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά περίπου 55% σε σχέση με τον Μάιο του 2024.

Ταυτόχρονα, τον Ιούνιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε υπερωρίες και υπερεργασία ήταν αυξημένες κατά 54% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024, και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από υπερωρίες / υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Επίσης, τον Ιούνιο του 2025 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε νυκτερινά και αργίες ήταν αυξημένες κατά 31% και τα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών από νυκτερινά και αργίες κατά περίπου 56% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζει το Υπουργείο, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025, που τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες ανερχόντουσαν μόλις στο 1,5% του συνόλου των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αμείβονται για τον πρόσθετο χρόνο εργασίας τους με τις προσαυξήσεις που ίσχυαν και προηγουμένως, δηλαδή 20% για την υπερεργασία, 25% για τα νυχτερινά, 40% για την υπερωρία και 75% για τις αργίες.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο κατόπιν εισήγησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2025. Το Υπουργείο υπενθυμίζει, τέλος, ότι την τελευταία εξαετία η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε οριζόντια μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, από τις μεγαλύτερες που έχει επιτύχει ποτέ κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώντας ότι αυτή συνέβαλε στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.