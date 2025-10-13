Ραγδαία αύξηση των ασφαλιστηρίων για φυσικές καταστροφές μετά τη νομοθετική υποχρέωση

Από την 1η Ιουνίου 2025 τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία που καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση όλων των οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών, και ειδικότερα για τους κινδύνους δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής θωράκισης των πολιτών απέναντι στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, που τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές και οικονομικές απώλειες.

Για να αποτυπωθεί ο βαθμός υιοθέτησης του μέτρου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) προχώρησε σε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων. Στην έρευνα συμμετείχαν 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων, διασφαλίζοντας έτσι μια σχεδόν καθολική αποτύπωση της αγοράς.

- Advertisement -

Από την ανάλυση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε ισχύ των συμμετεχουσών εταιρειών, προκύπτει ότι το ποσοστό των συμβολαίων που περιλαμβάνουν κάλυψη φυσικών φαινομένων –είτε πρόκειται για δασική πυρκαγιά είτε για πλημμύρα είτε για συνδυασμό των δύο– αυξήθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή του νόμου.

Αν και τα τελικά ποσοτικά δεδομένα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις επόμενες εβδομάδες, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η ανταπόκριση των οδηγών και των ασφαλιστικών εταιριών υπήρξε άμεση, με την πλειονότητα των νέων ή ανανεωμένων συμβολαίων να περιλαμβάνει πλέον την υποχρεωτική κάλυψη.

- Advertisement -

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για φυσικές καταστροφές σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, που πλέον ενσωματώνει στη βασική της δομή κινδύνους οι οποίοι μέχρι πρότινος αντιμετωπίζονταν προαιρετικά.

Η ΕΑΕΕ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του μέτρου, δημοσιεύοντας τακτικά στοιχεία και ενημερώσεις προς τα μέλη της, τους θεσμικούς φορείς και το κοινό.

Το μέτρο θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του κράτους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής ασφαλιστικής κουλτούρας στην Ελλάδα.