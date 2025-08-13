Πάνω από 150 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – Σταδιακή ύφεση των μποφόρ από το απόγευμα

Περισσότερες από 150 πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος το τελευταίο 48ωρο, οι 82 την Τρίτη, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Πάνω από 5.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα, ενώ από τα ξημερώματα της Τετάρτης τους συνδράμουν 33 εναέρια μέσα.

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στη Φιλιππιάδα, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν αρκετοί οικισμοί πανελλαδικά, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια και του λιμενικού. Εκκενώθηκαν επίσης Κέντρα Υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας και το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας τα ξημερώματα.

Η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα ενίσχυσης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που έστειλε 4 αεροσκάφη, έχοντας να διαχειριστεί αντίστοιχα αιτήματα από Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, αλλά και τις γειτονικές χώρες της Αλβανίας και της Τουρκίας.

Δύσκολα ξεκίνησε και η σημερινή μέρα, καθώς ισχυροί άνεμοι βορειοανατολικής διεύθυνσης πνέουν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, στην Αττική, στην Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο – κυρίως γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα φτάνει μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, επηρεάζοντας τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, από τα νότια τμήματα της Ηπείρου και νοτιότερα έως τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι εντάσεις φτάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, με έντονες ριπές, κυρίως έως τις απογευματινές ώρες.

Από το απόγευμα και μετά αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων, ενώ αύριο οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για την ηπειρωτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Το μελτέμι θα επιμείνει στο Αιγαίο με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, αλλά δεν θα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ενδοχώρα, ενώ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά η ένταση θα είναι αρκετά χαμηλότερη.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, με 38-39 βαθμούς και τοπικά 40 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο αναμένονται 37-38 βαθμοί, ενώ υψηλές τιμές θα σημειωθούν και στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Από αύριο προβλέπεται μικρή πτώση, με τις μέγιστες στη Δυτική Ελλάδα να διαμορφώνονται στους 37-38 βαθμούς.