back to top
26.7 C
Athens
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πάνω από 150 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – Σταδιακή ύφεση των μποφόρ από το απόγευμα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Περισσότερες από 150 πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος το τελευταίο 48ωρο, οι 82 την Τρίτη, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Πάνω από 5.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα, ενώ από τα ξημερώματα της Τετάρτης τους συνδράμουν 33 εναέρια μέσα.

Η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα ενίσχυσης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που έστειλε 4 αεροσκάφη, έχοντας να διαχειριστεί αντίστοιχα αιτήματα από Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, αλλά και τις γειτονικές χώρες της Αλβανίας και της Τουρκίας.

- Advertisement -

Δύσκολα ξεκίνησε και η σημερινή μέρα, καθώς ισχυροί άνεμοι βορειοανατολικής διεύθυνσης πνέουν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, στην Αττική, στην Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο – κυρίως γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα φτάνει μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, επηρεάζοντας τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, από τα νότια τμήματα της Ηπείρου και νοτιότερα έως τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι εντάσεις φτάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, με έντονες ριπές, κυρίως έως τις απογευματινές ώρες.

- Advertisement -

Από το απόγευμα και μετά αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων, ενώ αύριο οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για την ηπειρωτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Το μελτέμι θα επιμείνει στο Αιγαίο με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, αλλά δεν θα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ενδοχώρα, ενώ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά η ένταση θα είναι αρκετά χαμηλότερη.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, με 38-39 βαθμούς και τοπικά 40 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο αναμένονται 37-38 βαθμοί, ενώ υψηλές τιμές θα σημειωθούν και στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Από αύριο προβλέπεται μικρή πτώση, με τις μέγιστες στη Δυτική Ελλάδα να διαμορφώνονται στους 37-38 βαθμούς.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Διαβάστε περισσότερα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Newsroom 3 -
Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα λόγω των πυρκαγιών που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές
Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη σώζει ζωές – Επείγουσες οδηγίες της ΕΑΕΕ για την αντιπυρική περίοδο

Newsroom 3 -
Με την αντιπυρική περίοδο στο πιο κρίσιμο στάδιο, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος επαναλαμβάνει την ανάγκη για εγρήγορση και τήρηση των επίσημων οδηγιών
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Newsroom 3 -
Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Newsroom 3 -
Δεκάδες πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρά εγκαύματα λόγω των πυρκαγιών που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές
Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ

Newsroom 3 -
Οι αποφάσεις αφορούν το αποδεικτικό ενημερότητας, τη βεβαίωση οφειλής και το επιτόκιο για φορολογικές οφειλές
Διαβάστε περισσότερα

Ντάνιελ: Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή κρατικής αρωγής, ξεκινά η τελική επιχορήγηση

Newsroom 3 -
Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της κατά περίπτωση εκτιμώμενης ζημιάς
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Καλοκαιρινή ανανέωση για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές – Μικρές αλλαγές με μεγάλο αποτύπωμα

Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για επαγγελματική ανασύνταξη και προσωπική φροντίδα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση
Υγεία

ΙΣΑ: Ικανοποίηση για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας ιδιωτών ιατρών-ΕΣΥ

Γ. Πατούλης: «Πρόκειται για μια κατάκτηση του ΙΣΑ που κατοχυρώνει την ισότιμη μεταχείριση των ιατρών»
Επικαιρότητα

Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και κρατική αρωγή για πυρόπληκτους: Σημαντική στήριξη για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδο
Ζωή / Υγεία

Allianz & Ευρωκλινική στο πλευρό των συνταξιούχων του Υπουργείου Οικονομικών: Τι περιλαμβάνει η νέα κάλυψη υγείας

Η πρωτοβουλία του ταμείου συνιστά υπόδειγμα για το πώς μπορεί να κινηθεί η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης ως προς την τρίτη ηλικία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.