Όταν η Ασφάλιση έγινε «σχολείο» πολιτικής ηγεσίας

Ένα λιγότερο γνωστό κεφάλαιο από τη ζωή του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή φέρνει στο φως ο Γιάννης Ρούντος, Ambassador of Culture, Ideas & Actions, με αφορμή την αρχειακή του έρευνα για την ασφαλιστική αγορά.

Συγκεκριμένα, στα νεανικά του χρόνια (1928-1929), ενώ ήταν ακόμη φοιτητής της Νομικής, ο Καραμανλής εργάστηκε ως ασφαλιστής, πριν στραφεί στην πολιτική. Το στοιχείο αυτό, όπως σημειώνει ο κ. Ρούντος, δεν αποτελεί απλώς μια βιογραφική λεπτομέρεια, αλλά μια ένδειξη ότι η Ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως προπαίδεια κοινωνικής ευαισθησίας και κατανόησης των αναγκών του πολίτη.

«Η ιδιωτική Ασφάλιση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό φροντιστήριο για πολιτικούς καριέρας που θα ήθελαν να ασκήσουν την κοινωνική τους ευαισθησία» υπογραμμίζει, αναδεικνύοντας την κοινωνική αποστολή του κλάδου και τη σημασία της συμπληρωματικότητας δημόσιας και ιδιωτικής Ασφάλισης.

Η σχετική αναφορά προέρχεται από την έκδοση Who is Who in the Greek Insurance Market, που είχε επιμεληθεί ο ίδιος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για την Οργάνωση Ταμπουρά, ενώ αποσπάσματα αντλήθηκαν από τα βιβλία των Maurice Genevoix (Η Ελλάς του Καραμανλή) και Roger Massip (Καραμανλής, ο Έλληνας που ξεχώρισε).

Η ανάδειξη αυτού του γεγονότος υπενθυμίζει ότι η Ασφάλιση δεν περιορίζεται σε έναν οικονομικό ρόλο, αλλά αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής ευθύνης, διαχρονικά συνδεδεμένη με την πολιτική, την επιχειρηματικότητα και την επαφή με τους ανθρώπους.