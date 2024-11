Όμιλος Interamerican: Διακρίσεις που υπογραμμίζουν τη δέσμευση στην ενίσχυση και εξέλιξη των ανθρώπων του

Ο Όμιλος Interamerican τιμήθηκε με τρεις σημαντικές διακρίσεις στα

φετινά HR Awards 2024, που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου

στο InterContinental Athenaeum Athens. Η εκδήλωση, που

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, συγκέντρωσε πλήθος κορυφαίων στελεχών του

τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μια λαμπρή τελετή αφιερωμένη στην

αναγνώριση καινοτόμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών στον

κλάδο.

Οι τρεις διακρίσεις της Interamerican υπογραμμίζουν τη δέσμευση του

Ομίλου στην υποστήριξη των ανθρώπων του μέσω στρατηγικών

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προάγουν την ηγεσία, την

εσωτερική επικοινωνία και την ευελιξία στον εργασιακό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Interamerican βραβεύτηκε με:

– Gold στην κατηγορία "Best Use of Mentoring" για το

πρόγραμμα Reverse Mentoring & Mentoring for Women in

Leadership. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της ηγεσίας

και την προώθηση της ισότητας, δίνοντας έμφαση στη γυναικεία

ενδυνάμωση στον εργασιακό χώρο.

– Silver στην κατηγορία "Best Internal Communication

Initiative" για το Interamerican Open Dialogue Hub, το οποίο

προάγει την ανοιχτή επικοινωνία και τη διαφάνεια σε όλο το

οργανόγραμμα της εταιρείας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη

συνεργασία.

– Bronze στην κατηγορία "Most Effective Use of Flexible Work

Arrangements" για το Hybrid FlexiWork by Interamerican, ένα

ευέλικτο μοντέλο εργασίας που προσφέρει στους εργαζομένους

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,

προωθώντας την ευημερία τους.

Η κα. Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου

Interamerican, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση της εταιρείας:

«Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τα τρία αυτά βραβεία

που αντικατοπτρίζουν την καθημερινή μας δέσμευση στους ανθρώπους

μας. Μέσα από το πρόγραμμα Reverse Mentoring, το Open Dialogue Hub

και το Hybrid FlexiWork, στηρίζουμε την εξέλιξη, την ανοιχτή επικοινωνία

και την ισορροπία που όλοι μας αξίζουμε, χτίζοντας ένα περιβάλλον που

μας ενώνει και μας εξελίσσει».

Ο Όμιλος Interamerican, παραμένοντας πιστός στις αξίες του,

δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες δράσεις που

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού,

δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που ενδυναμώνει και στηρίζει

τους ανθρώπους του.