Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Στις 17 Σεπτεμβρίου, τιμάται η Ημέρα του Ασφαλιστή, με την ασφαλιστική κοινότητα να γιορτάζει τον κοινωνικό της ρόλο και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) Κυριάκος Μερελής απέστειλε μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

- Advertisement -

«Είμαστε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε δίπλα στις πιο δύσκολες στιγμές, που καθοδηγούμε με υπευθυνότητα και δίνουμε την ασφάλεια ότι κανείς δεν είναι μόνος. Το επάγγελμά μας δεν είναι απλά μια δουλειά∙ είναι κοινωνική προσφορά», τονίζει ο κ. Μερελής, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη που προσφέρει ο κλάδος αποτελεί θεμέλιο για κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση.

- Advertisement -

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρει: «Χρόνια πολλά σε όλους μας, που καθημερινά τιμούμε τον ρόλο μας με ήθος και αφοσίωση. Προσωπικά, είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή τη μεγάλη και δυναμική οικογένεια».

Το ΕΕΘ, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς, αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία τη σημασία του θεσμού της ασφάλισης, στηρίζοντας ενεργά τον ρόλο των επαγγελματιών του κλάδου ως πολύτιμων συνεργατών της κοινωνίας.