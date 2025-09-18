back to top
21.6 C
Athens
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Οι ασφαλιστές γιορτάζουν – Μήνυμα του Προέδρου του ΕΕΘ Κυριάκου Μερελή

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Στις 17 Σεπτεμβρίου, τιμάται η Ημέρα του Ασφαλιστή, με την ασφαλιστική κοινότητα να γιορτάζει τον κοινωνικό της ρόλο και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) Κυριάκος Μερελής απέστειλε μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι οι ασφαλιστές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματίες, αλλά πυλώνες σιγουριάς και εμπιστοσύνης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

- Advertisement -

«Είμαστε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε δίπλα στις πιο δύσκολες στιγμές, που καθοδηγούμε με υπευθυνότητα και δίνουμε την ασφάλεια ότι κανείς δεν είναι μόνος. Το επάγγελμά μας δεν είναι απλά μια δουλειά∙ είναι κοινωνική προσφορά», τονίζει ο κ. Μερελής, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη που προσφέρει ο κλάδος αποτελεί θεμέλιο για κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση.

- Advertisement -

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρει: «Χρόνια πολλά σε όλους μας, που καθημερινά τιμούμε τον ρόλο μας με ήθος και αφοσίωση. Προσωπικά, είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτή τη μεγάλη και δυναμική οικογένεια».

Το ΕΕΘ, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς, αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία τη σημασία του θεσμού της ασφάλισης, στηρίζοντας ενεργά τον ρόλο των επαγγελματιών του κλάδου ως πολύτιμων συνεργατών της κοινωνίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή

Newsroom 3 -
Ημέρα αφιερωμένη σε όσους με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά παρέχουν αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Ο Πάνορμος γιορτάζει και κοιτάζει ψηλά

Newsroom 3 -
Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος ο μοναδικός Συνεταιρισμός Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και επέλεξε να τιμήσει την πορεία του ανήμερα της γιορτής του Ασφαλιστή
Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλιστές Λάρισας για τη 17η Σεπτεμβρίου: Να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και αισιόδοξη

Newsroom 3 -
Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά, με δύναμη και έμπνευση στο λειτούργημά τους
Διαβάστε περισσότερα

H ΕΑΔΕ για την «Ημέρα του Ασφαλιστή»: 4 Εγγυήσεις για τον Ασφαλισμένο

Newsroom 3 -
Για «αφορμή να υπενθυμίσουμε τη διαχρονική συμβολή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία» κάνει λόγο η Πρόεδρος Δ. Λύχρου
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Newsroom 3 -
Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Newsroom 3 -
Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Διαβάστε περισσότερα

17 Σεπτεμβρίου – Γιορτάζουμε την Ημέρα του Ασφαλιστή

Newsroom 3 -
Ημέρα αφιερωμένη σε όσους με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρωπιά παρέχουν αυτό που όλοι αναζητούμε: ασφάλεια, σταθερότητα και εμπιστοσύνη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Το πολύ σημαντικό συνέδριο του ΕΚΑΠΤΥ

Οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούν την ύπαρξη, τον ρόλο και τη δράση του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία...
Υγεία

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Επαγγελματικά Ταμεία

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ από την Affidea

Η Affidea καλύπτει πλήρως τη συμμετοχή ως το τέλος του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεργασίας με τον Οργανισμό
Εκδηλώσεις

Διαμεσολάβηση: Από τη θεωρία στην πράξη – Τι παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου βιβλίου των διαΝΕΟσις και ΟΠΕΜΕΔ, η Ο. Αναστασοπούλου μίλησε για το έργο της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας
Πρόσωπα

Υποχρεωτική ασφάλιση για Airbnb: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑ Ανδρέας Χίου εξηγεί τι πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης!

Ο σύλλογος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιπλέον κάλυψη για όλες τις κρατήσεις, είτε μέσα από πλατφόρμες είτε εκτός αυτών
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.