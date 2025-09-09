back to top
Οι 4 προτεραιότητες του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Της Έλενας Ερμείδου

Απέναντι στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην Εθνική Ασφαλιστική, και στη μεταβίβασή της στον νέο μέτοχο, την Τράπεζα Πειραιώς, ο Σύλλογος Υπαλλήλων θέτει 4 βασικές προτεραιότητες:

  1. Την πρόσληψη των γραμματέων των γραφείων εταιρικού δικτύου

2. Τον επαναπροσδιορισμό της συλλογικής σύμβασης εργασίας

3. Την τήρηση του ωραρίου εργασίας

4. Την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής των εργαζομένων από την επόμενη μέρα έλευσης του νέου μετόχου στην Εθνική Ασφαλιστική.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η επένδυση της Τράπεζας διαλύει τα σύννεφα που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα 5 χρόνια σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, ενώ ο νέος μέτοχος γνωρίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της, καθώς και το Εταιρικό της Δίκτυο, με περισσότερους από 1.200 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Τέλος, ο Σύλλογος καλεί τον νέο μέτοχο να μελετήσει την ιστορία της Εταιρείας και τον ρόλο των εργαζομένων, μεγάλο μέρος των οποίων έχει αποχωρήσει με τις εθελούσιες συμβάσεις. Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία κενών σε παραγωγικά κομμάτια της Εταιρείας, τα οποία ακόμα δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να εργάζονται με μεγάλη πίεση και εκτός ωραρίου.

Ο Σύλλογος προσθέτει ότι έχουν γίνει δεκάδες προσλήψεις τα τελευταία χρόνια, που δεν έχουν αγγίξει παραγωγικούς κλάδους της ασφαλιστικής καθημερινότητας.

