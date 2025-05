Ο Ιωάννης Τσικριπής Κεντρικός Ομιλητής στο 6o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Κορυφαίοι πολιτειακοί και θεσμικοί ομιλητές, καθώς και ακαδημαϊκοί από την εγχώρια και διεθνή κοινότητα θα δώσουν για ακόμη μια χρονιά το «παρών» στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στην ευρείας ύλης ατζέντα του Συνεδρίου, προστίθενται καθημερινά κορυφαία στελέχη που δραστηριοποιούνται στην αγορά της επαγγελματικής ασφάλισης, υπουργοί, σημαντικοί θεσμικοί ομιλητές και εξέχοντες επαγγελματίες της επιχειρηματικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

- Advertisement -

Θεσμικοί Ομιλητές

- Advertisement -

• Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

• Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

• Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Νικόλαος Χουρδάκης, Υποδιοικητής Β’, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α’ Αντιπρόεδρος, Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών

• Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.)

• Χαράλαμπος Φύτρος, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστής & Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson

• Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN Hellas

• Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Μέλος ΔΣ, ESMA & IOSCO, Μέλος ΔΣ, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

• Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Θ.Ε. & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust

• Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)

• Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)

• Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

• Patrick Hoedjes, Head of Policy and Supervisory Convergence Department, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

• Dr. Francesco Briganti, Secretary General of the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe), CEO and Founder of the Employee Benefits and Welfare Institute (EBWI), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG)

• Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)

• Κατερίνα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος Προέδρου και Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

• Ιωάννης Χατζής, Πρόεδρος Δ.Σ., Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)

• Γεώργιος Χότζογλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.)

• Ανδρέας Καλλίρης, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.)

ΓΙΝΕΤΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

OMIΛΗΤΕΣ

• Tilmann Galler, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

• Philippos Mannaris, Partner, Aon Wealth Solutions, Chairman of MAP Fund – Multi-Employer Occupational Pension Scheme in Cyprus

• Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus, Board Member, European Association of Paritarian Institutions (AEIP)

• Dr. Kai Wallbaum, Managing Director, Head of Asset-Life Business, Allianz Global Investors

• Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Χρήστος Γεωργίου, Chief Financial Officer & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

• Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής και Μέλος Δ.Σ., Όμιλος Global Wealth

• Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος Δ.Σ., Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, Μέλος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings

• Μάνος Δροσατάκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Chief Investment Officer, Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ

• Χρήστος Ελαφρός, Γενικός Διευθυντής, Group Chief Investment Officer, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

• Κωνσταντίνος Κονδάκης, Διευθυντής Επενδύσεων, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

• Ιωάννης Λιβανάς, Διευθύνων Σύμβουλος, State Super (SAS Trustee Corporation)

• Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις

• Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, Ομίλος Alpha Bank, Πρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings

• Στέργιος Μπακάλης, Επισκέπτης Καθηγητής, Σχολή Διεθνούς Οικονομίας, Κεντρικό Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, Πεκίνο-Κίνα

• Θεοφάνης Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Wealth Management, Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

• Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

• Γεώργιος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Άνταμ Σμιθ, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

• Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

• Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Ευάγγελος Χαρατσής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

• Στάθης Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ., Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας Eurobank – Union Eurobank, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank

Tο 6o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και την ethosEVENTS, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ